網賭集團列禁員工聚賭條規 讓人看了啼笑皆非





（八打靈再也9日訊）中國網絡賭博集團在本地租用豪宅設置呼叫中心，並招攬中國人進行網絡賭博活動；豪宅內同時也列出14項必須遵守的條規，包括嚴禁員工在宿舍內聚賭，違者可被罰500元人民幣（約295令吉），相關舉措讓人看了也不禁感啼笑皆非。

雪州警察總部反風化、肅賭及私會黨取締組（D7）今午依據情報，在下午1時45分突擊安邦再也默峇帝路（Jalan Merpati）一間豪宅，逮捕28名年齡20至40歲的中國男女。

突擊豪宅捕28中國男女

D7組主任阿茲米副警監披露，這些落網的25男及3女，相信是中國網絡賭博集團的成員，他們透過微信招攬中國客戶，為客戶提供網絡賭博的游戲。

他表示，根據警方調查顯示，賭博網站是在去年才設立，客戶主要以中國人為主，落網的集團成員已在豪宅內活躍了2個月，通過QQ、WhatsApp及微信等通訊軟件，向中國當地的人士推銷非法賭博。

******************每天收百萬人民幣賭註

他提到，該集團每天收取的賭註達百萬元人民幣，警方在行動中也起獲一台桌面電腦、24台手提電腦、27部手機及一部數據機，並會援引1953年公開場所賭博法令第4（1）（C）、第4（1）（G），及1959/63年移民法令第61條文調查。

據記者在該豪宅所見，這間3層樓的排屋相當寬敞，戶外有小型籃球場及庭園，室內還有專門放置電腦進行網賭的空間和跑步機等。

警方在展開行動時，客廳的桌上還有一些未享用完的菜餚；屋內的白板上，則列明了14條宿舍規則，其中一項是若在宿舍內打架、喝酒、賭博，影嚮其他人的正常休息，如有違反者將被罰500元（人民幣），情況嚴重則開除處理。