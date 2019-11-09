人民屋推動垃圾兌現金 助住戶增收入及償還管理費





（北海9日訊）房屋及地方政府部長祖萊達指出，該部將在全國的人民組屋推動“垃圾兌現金”運動，以助住戶增加經濟來源及償還管理費。

她今日到北海峇眼再也人民組屋為“社區生態與經濟”活動主持推展後說，也許人民組屋一些住戶沒能力償還管理費，因此該部將探討如何將回收資源作為償還管理費的一個途徑，而且回收資源不僅能兌換現金，也可兌換廚房用具。

也可兌換廚房用具

她說，上述計劃符合國家清潔政策，該部不可能要求警方、消防員、軍人來監督人民不要亂丟垃圾，因此該部希望通過教育全民照顧環境衛生、回收廚餘、分類資源及將垃圾丟進垃圾桶成為一個文化。

“若居住在人民組屋的B40群體能做到這一切，全馬人民都能辦得到。”

她也說，該部明年會在全國20個人民組屋設立社區和諧秘書處，以推動國家清潔政策。此方案之前已在雪州安邦實行，如今檳城峇眼再也人民組屋則將扮演領頭羊的角色。

她說，該部將委任3名官員在峇眼再也人民組屋為住戶提供服務，包括教導如何執行回收計劃等，希望全馬各地的市議員協助鑒定各區人民組屋，若無人民組屋，就鑒定甘榜或公寓社區推動國家清潔政策。

檳回收率達42% 佳日星：遠遠超越全國

檳州地方政府、房屋、城市及鄉村規划委員會主席佳日星說，目前檳州資源回收率達42%，遠遠超越全國的21%資源回收率，相信2022年，檳島的資源回收率有望達50%，而威省區的資源回收率希望能突破70%。

他也說，2008年至今，峇眼再也人民組屋已進行367項維修工程，耗資339万令吉，單在今年，該組屋就花費118万令吉進行組屋提升工程。

他說，今年檳州政府共向房地部申請2870万令吉撥款，作為政府組屋維修用途，而在維修私人組屋房屋方面，檳州政府則申請7210万令吉撥款，希望有關撥款能盡速批下。

檳島首社區和諧秘書處成立

檳島首個社區和諧秘書處（Sekretariat Muafakat Komuniti）今日在山竹園人民組屋成立。

祖萊達為該秘書處主持開幕時說，目前全國共有7個社區和諧秘書處，其中2個在檳州，至年杪全國將有10個，明年將再增多20個。

她指出，該部將先在人民組屋內設立該秘書處，並會派遣4名全職官員到來駐守，作為組屋管理層及居民之間的協調，並共同商談及解決問題，也會推動各項提升居住環境的安全及衛生等。

“比如組屋面對垃圾問題，社區和諧秘書處將與管理層及居民商談應對方法。”

“罰款起不了多大效用，管理層及居民可以設立房規，比如懲罰亂丟垃圾者打掃組屋等。”

她指出，除了協助管理層及居民解決所面對的問題外，社區和諧秘書處也會調查人民組屋居住者，以確定居住者不是外籍人士及非屋主。出席者包括光大州議員鄭來興、房屋部政策組副秘書長拿督黃麗蓮等。