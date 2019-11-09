【霹大臣獨戰行動黨言論風波】林冠英：不像朋友說的話 霹大臣須解釋

（檳城9日訊）行動黨秘書長林冠英說，如果社交媒體所流傳有關霹靂州務大臣拿督阿末法依沙發表“孤軍對抗行動黨”言論視頻內容屬實，定會動搖希盟，他促請阿末法依扎澄清，修復希盟盟友情誼。

林冠英說，他經常與阿末法依沙見面，向來覺得對方是一個開明和有團結精神的人，對方也不曾向他提出類似視頻中的投訴；而流傳中的視頻所見，確實有點反常，令他無法接受及遺憾，而且這種言論出自朋友口中。

流傳視頻有點反常

他說，如果該視頻被有心人剪接過，不是其原意，阿末法沙就該加以解釋，以免給人不正確的印象，讓反對黨有機可趁，對方也需採取行動重修希盟盟友情誼。

他指出，就像現在反對黨的伎倆，在華人面前說他和行動黨是首相敦馬哈迪的傀儡；而在馬來人面前，說首相是行動黨的傀儡。

被詢及希盟內部是否和諧，林冠英只笑著回應說“我現在還是一位部長，馬哈迪也還是首相。”，不願進一步回應。

林冠英也是財政部長。他是今早為世外逃園主題樂園全球最長水滑梯主持開幕後，被媒體詢及有關課題時，作出上述回應。

房地部長祖萊達今日在檳城出席活動時也被記者問及該視頻，祖萊達以本身未看過有關視頻，不願作出任何回應。

當時爭取聽眾注意力 霹大臣：言論遭斷章取義

（怡保9日訊）針對“獨戰”行動黨視頻引起風波，霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙重申，他當時是在以自己的方法爭取聽眾對他接下來要說的內容保持注意力，即支持希盟和希盟丹絨比艾補選候選人。

他今日陪同霹靂州蘇丹納茲林沙殿下出席伊斯蘭先知誕辰儀式後，在上車離開前被記者追問時表示，他當時和當地人正在聊天，時間長達約20分鐘，而有關視頻只是抽取其中約6分鐘的內容，他說的一番話遭人斷章取義。

“他們（反對黨）正嘗試渲染（希盟候選人）卡敏之前說過的話（有關棕油價格），但不知為何，我說的有關盟黨和州行政議會的話卻被挑起評論。”

他做出簡短回應後，即稱要趕往下一個地點，便上車離開。

倪可敏：會議後才發表看法

（實兆遠9日訊）針對霹靂州務大臣阿末法依沙昨天的爭議性視頻發表的言論，以及大臣否認他與行動黨有嫌隙一事，行動常霹靂主席倪可敏表示他會在希盟理事會會議後才發表看法。

他說，將會把這起事件帶到希盟理事會內部討論，既是內部討論所以為了以示尊敬，他目前不會向媒體發表任何評論，直到丹絨比艾補選之後希盟召開理事會後，目前應該專注於丹絨比艾補選。倪可敏今早訪問實兆遠南華華中，並宣佈教育局和公益金撥款50萬令吉充作該校建新校舍基金向媒體這樣表示。出席者還有霹靂州議會議長拿督倪可漢、阿斯達卡區州議員張宇晨、南華華中董事長陳澤順、家協主席馬志忠、校長曾義芳，以及多名市議員。

賽沙迪：成員黨之間意見相左 以“家人”方式解決

（八打靈再也9日訊）針對霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙發表了“孤軍作戰論”視頻掀起爭議一事，土團黨青年團團長賽沙迪僅強調：“希盟是一家人”；卻沒回應是否應要求阿末法依沙為發表的言論道歉。

他是在通訊程式WhatsApp媒體群組說：“即使成員黨之間意見相左，我們使用‘家人’方式解決。”

行動黨中委劉天球早前發表“就算沒土團黨，希盟依然能執政”的言論，引發賽沙迪嚴厲批評，並要求對方在一周內道歉或對劉天球採取紀律行動。

然而，針對阿末法依沙的爭議視頻，也是青年與體育部長的賽沙迪卻選擇迴避道歉的問題，僅一再強調希盟成員黨是一家人。

有媒體也貼出霹靂行動黨秘書黃家和促請阿末法依沙道歉的聲明，賽沙迪則則表示，他日前在北幹那那甘榜沙哇舉行希盟政治講座的談話，即反駁行動黨是馬來土著或伊斯蘭的敵人。

納吉不解為何又是國陣的錯

（八打靈再也9日訊）前首相拿督斯裡納吉聲稱，針對霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙“獨戰行動黨”論的課題，令他感好奇的是，為何被怪罪的卻總是國陣。

他在社交媒體貼文質問，難道有網民將視頻上傳到社交網，就是國陣的錯嗎？

“視頻中發表言論的，是他們（希盟）的州務大臣。對行動黨進行攻擊的，也是他們的州務大臣。對他們的州務大臣作出撻伐的，是行動黨和公正黨。但被怪罪的卻是國陣。”

他也在臉書專頁貼文反問，被行動黨攻擊時，為何你們（土團黨霹州青年團）總是那麼慌張，以致把矛頭指向國陣，連這樣胡扯談話也能成為一個理由嗎？

他同時也上傳一則“土團霹州青年團指控此手法是反對黨慣用伎倆，來分裂希盟”的圖片。

魏家祥：霹大臣若不道歉 火箭應退出助選

（亞依淡9日訊）馬華總會長拿督斯裡魏家祥挑戰行動黨，如果來自土團黨的霹靂州務大臣拿督斯裡阿末法依沙不為“獨戰行動黨”言論道歉，那麼行動黨應該要退出丹絨比艾國席補選的助選工作。

魏家祥也是亞依淡國會議員，他今日在個人臉書轉發行動黨霹靂州秘書黃家和促請大臣就相關言論向希盟主席理事會道歉的新聞截圖，並且發出挑戰。