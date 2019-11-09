董教總與華團達共識 組律師團應對華淡小受挑戰

（加影9日訊）董總主席陳大錦說，董教總召開的華團聯席會議上達成共識，委任律師拿督古迪雅星、楊映波及黃觥發組成董教總律師團，由黃觥發主要負責土權黨入禀法庭挑戰華淡小合法地位課題。

他今日在長達兩小時的閉門會議後召開記者會表示，董教總和華團組織將聯合各族群母語教育團體如印裔、東馬少數族群及馬來教育組織共同為母語教育發聲。

聯邦法院已擇定，將在11月11日裁定是否審理相關的申請。

法院11日裁定要否審理

此外，馬來西亞華文理事會副主席彭德生則提到，華理會在有關案件成立前已進行了4次會議，並委任本身律師團進行協商和交流，但這與董教總委任的律師團沒衝突。

他說，依據今日和董教總及律師團討論，大家針對案件的應對模式也相當一致，我們所獲得的法律意見主要是考量對案件有何幫助。

“華理會也已聯繫4個印裔教育團體代表，並由律師拿督斯塞巴斯蒂安及拿督斯里蘭代表他們，在下週一隨同華理會到法院聆聽審訊。”

“若該案件成立，任何教育團體無論是華印組織都可坐下進一步協商。”

爪夷文事件 堅持董事部納決策單位

陳大錦聲稱，董總在最近和教育部副部長張念群的會面中已清楚表達，堅持華小董事部須納入推行爪夷文字單元的決策單位之一，以尊重董事部主權，惟此事最終由教育部做出宣布。

他提及，內閣決定把國民型小學馬來文科介紹爪夷文字單元交給家教協會、家長和學生來決定是否推行，在具體執行上會對校方帶來困擾，且也無法有效落實。

他解釋，華小董事部成員普遍上涵蓋家長和校友的代表。

他同時也否認有部分華小董事部因董總在爪夷文字課題上立場不堅定而出現內訌的說法。

華團聚首商華淡小地位爪夷文單元

董教總今早邀請各華團組織以閉門性質共商近期兩項華社關注的教育課題，包括土權黨入?法庭挑戰華淡小合法地位和國民型學校四年級馬來文科落實爪夷文字單元。

受邀出席的組織包括馬來西亞華文理事會（華理會）、留台聯總、留華同學會、華總、林連玉基金、獨立大學有限公司及校友聯總。惟校友聯總代表因有活動而不克出席。

出席者包括教總主席拿督王超群、董總署理主席拿督陳友信、留台聯總會長拿督陳紹厚、留華同學會秘書長鄭建強、林連玉基金主席劉志文、獨立大學有限公司總務蔡慶文及華總副總會長拿督黃保俊。