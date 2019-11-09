【PUMM歷屆50強企業家交流之夜】 明年增設企業新秀獎 陳偉煌：鼓勵新興企業報名







（檳城9日訊）配合明年2月18日舉辦的第4屆馬來西亞50強企業大獎，馬來西亞創業促進會（PUMM）檳州聯委會昨晚舉辦歷屆50強企業家交流之夜。

第4屆馬來西亞50強企業大獎籌委會主席陳偉煌說，今年除了企業榮譽獎、鑽石獎、白金獎、黃金獎及綠色環保獎，也增設企業新秀獎，以鼓勵新興企業報名參加。

他說，由於新興企業規模尚小，無法與大企業相比，因此經過大會討論後，決定增設企業新秀獎，凡任何企業剛成立3年以上，就可以報名參加。

4年舉辦一次

他說，企業大獎4年舉辦一次，有如世界杯般珍貴，希望企業家踴躍報名。“馬來西亞企業50強”企業大獎現已正式接受提名，截止日期為11月15日，頒獎盛會定在2020年2月18日，地點檳城國際會展中心，詳情可瀏覽www.pummpg.org.my/top50或聯繫陳紓韻012-4928176（提名）、王偉勇012-4311381（贊助）或陳偉煌012-4988100。

歡迎北馬企業家踴躍加入 陳禮祥：一起學習擴大人脈

馬來西亞創業促進會總會長陳禮祥說，該會是一個可讓企業家成長、學習跨領域思維的平台，過去只招收個人會員，今年起則接受企業申請加入該會，希望北馬一帶的企業家踴躍加入，一起學習、突破及擴大人脈。

他說，企業大獎之所以不每年舉辦，是因為希望這獎項可以很有分量，而且透過參加企業大獎，讓專業評審評估，就能了解一個企業是否達到國際或得獎水准。

他讚揚馬來西亞創業促進會檳州聯委會，是全國7個聯委會的榜樣及楷模，除了常舉辦各種活動，在各屆主席的領導及傳承下，該會才有今天的成就。

馬來西亞創業促進會檳州聯委會主席李榮海歡迎有意贊助企業大獎的人士、有興趣成為合作夥伴或有興趣成為志工者，可以聯絡該會。

會上，大會邀請幾位嘉賓上台分享經驗，分別有馬來西亞創業促進會檳州聯委會顧問兼匯華集團創辦人拿督斯里許廷忠、馬來西亞創業促進會顧問拿督雷智雄博士，曾經獲得企業大獎的偉博集團總裁李抒芩、曾獲綠色環保獎的拿督王賢智等，同時匯華集團執行董事許芝敏也向出席嘉賓介紹檳城國際商業城（PICC）計劃。

出席者尚有馬來西亞創業促進會檳州聯委會顧問丹斯里許展強、韓幗錩、大山腳積善輔助社顧問拿督鍾佺樻、檳州前行政議員拿督羅興強、義香有限公司執行董事莊學騰、嘉賓孫偉俊、王如文、交流之夜籌委會主席張凱登、光明日報總經理謝進鏵、廣告行銷經理柯忠成等。