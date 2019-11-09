榮獲德“綠色精英獎” 大馬2科學家為國爭光

（八打靈再也9日訊）大馬兩名科學家黃凱立（譯音）及賴怡清（譯音）因在綠色能源領域作出重大貢獻，榮獲德國“綠色精英獎”，為國爭光。

德國聯邦教育及研究部舉辦的2019年國際菁英綠色競賽，共有25人獲獎，黃凱立及賴怡清便是其中2名獲獎者。此競賽是為促進綠色創新理念。

他們是在今年10月前往德國柏林，呈現參賽作品即綠色節能的替代電池和熱管式換熱器，獲國際研究員及評委的肯定。

他們明年將有機會受邀赴德國，自選當地的大學或研究院，以參與一項獲全額研究金資助的綠色研發。

黃凱立持有馬來亞大學化工學系博士學位，他在鈣鈦礦（Perovskite）電池的研究有不俗表現，為電車領域研發一款替代永續型電池，可提升車子引擎馬力，也可縮短充電的時間及降低現有電池重量。

賴怡清則是為工業熱能效率和熱力學研究領域寫下新篇章，其熱管式換熱器的研究成果，能有效地節能、降低溫室氣體排放及協助業界減低成本。

黃凱立籲善用太陽能再生能源

黃凱立接受《馬來郵報在線》訪問時說，大馬是一個陽光充沛的國家，但至今未獲充分的利用，因此，他籲請國人善用來自太陽能的再生能源，共同為未來創造永續的發展。

他希望國人體現一個“說到做到”的醒覺意識，並致力尋求新的永續工藝技術，及全面實踐環境保護的政策。

他期許國家大力投入和栽培未來專才，以應對環保問題及發展再生能源。

賴怡清盼國人提升環保意識

目前在馬來西亞工藝大學，攻讀化學工程博士學位的賴怡清，對自己能在競賽中獲獎表示感激，並指獎項讓她有機會增加與其他研究員的互動和交往。

她聲稱，這樣的競賽平台，讓世界擁有共同目標的研究員能相聚與聯系。彼此可認識和了解其他國家的研究方向與重點，甚至提供相互合作的平台以取得更佳的成果。

她期許看到大馬人民的環保意識獲提升，尤其是在永續發展的領域；而如今互聯網為人們提供了許多資訊，也容易獲取，包括環保方面的風險訊息，與能源儲存的相關知識。

上述競賽獲97個國家的800人參與，以讓青年科學家對本身研究成果作出分享。