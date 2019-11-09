南方唱片慶祝45周年 柯以敏驚喜演唱搶光

柯以敏受邀出席南方唱片機構的45周年《百花齊放》慈善演唱會，她臨時被音樂人鄭國亮拉上台。爽快的她拿起吳瑋琳的麥克風與劉廣藝合唱《明明白白我的心》，唱了幾句轉身望向跟她同桌的音樂人鄧智彰，要他上台大合唱。柯以敏讓吳瑋琳繼續唱，而她負責和聲。柯以敏的美聲和音，不但為歌曲加分，也帶動這場歡慶活動的另一波高潮。

南方唱片機構周五晚在王岳海大禮堂舉辦盛大的“南方45周年《百花齊放》慈善演唱會”，並在現場捐出總共13萬5000令吉予9個單位。鄭國亮和柯以敏因擔任經典歌唱比賽評審而熟絡，他邀請柯以敏出席，鄧智彰、喬華、魏漢文等人亦受邀。共有20位歌手參與演出，分別有李燕萍、謝採妘、姚乙、劉珺兒、小黑、張美玲、侯俊輝、劉廣藝、湛愛鈴、黃曉鳳、陳麗媚、吳瑋琳、鐘偉、許文友、黃雪雲、天翔、宇翔、歐儷雯、陳俐絹及黃嘉雯。久違的香港歌手鄧瑞霞以神秘嘉賓現身獻唱《風雨同路》。

南方唱片機構也在會上表揚最佳作曲鄭國亮、最佳作詞紀德喜及南方音樂榮譽大獎張平福老師。鄭國亮感謝曾經演唱其作品的歌手們，紀德喜指他20多年里寫2至300首歌詞，幾乎每張專輯都有收錄一至兩首他和鄭國亮合作的歌曲，“這些年沒有放棄寫歌，希望大家支持。”編曲大師張平福專程從新加坡到吉隆坡，親自領取該獎。