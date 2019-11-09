謝詩堅：中美貿易戰 必讓世界大翻轉





（檳城9日訊）馬來西亞一帶一路研究中心主席拿督謝詩堅博士說，中美貿易戰帶來的阻力和引發一些國家對一帶一路有不同的詮釋，但定會在未來的20年內，讓整個世界大翻轉。

“若說中國只用40年來改頭換面，那一帶一路倡議也定能帶動沿線國家的經濟起飛。”

他說，為除疑惑，中國全面否定一帶一路會使受惠國陷入債務危機而將國家主權典當。中國學者來大馬為友族講解，就是希望讓更多人互通和取雙贏。

馬來西亞一帶一路研究中心為讓更多海外華人了解“一帶一路”倡議，以及民間如何能從相關工程中受惠，昨晚在華夏國際學校主辦“一帶一路會給人民帶來機遇”對話論壇，特邀2名中國一帶一路頂尖學者，即清華大學趙可金教授与北京師范大學張胜軍教授前來主講。

謝詩堅在開場白后，向2位教授發出2個提問，其中一個是“中國如何令450万海外華人上一帶一路的車？”

趙可金說，其實檳城華人早已在車上，且是第一代的帶路人，來到檳城後沒人想走就留下，如今印證大家“走得出，留得下，也干得好”，須要中國人反過來學習。

至於另一個問題：“中國如何解決与伊斯蘭國家之間的隔閡与矛盾？”

張胜軍回答說，中國正在強大，不可缺乏海外同胞支持。中國壯大也改變了經濟模式，但中國即要做回自己，也要實現各國的夢想。

“所謂各美其美，美人之美，美美与共，世界大同。中國正在釋放大能量，各個領域充滿機遇。”

他說，中國游客公認是購買力世界第一，媲美歐美，無人會放棄大好市場，而且大馬可說早已捷足先登，因為語言与文化相通，不會受到中美貿易戰等因素影響，盡管各國皆有國民和諧穩定問題，但中國都不會介入，仍与許多伊斯蘭國家關系良好，沒有隔閡。

他說，中國明年會開放學術教育項目，向大馬招生，大馬人可期待參与培訓等合作中受惠。

与會嘉賓尚有中國駐檳領事李捷。