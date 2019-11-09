【檳福州會館92週年聯歡宴】郭祥應：遷至風車路辦公 福州會館大廈改成民宿

（檳城9日訊）檳州福州會館主席郭祥應說，經過兩三年努力，福州會館大廈終改成民宿，目前僅剩下改換商業用途最後一道手續，而會館也已遷至風車路門牌160號，即檳城福州咖啡公會底樓辦公。

他日前在檳州福州會館92週年紀念聯歡晚宴上說，福州會館大廈因為經過漫長歲月，建築也已殘舊、多處漏水，加上經濟不景氣，需一筆龐大維修費來維修，在沒有辦法之下，才決定轉換為民宿。

出席嘉賓包括馬來西亞福州社團聯合總會（馬福）副會長拿督王劍輝、馬福署理會長拿督董仕星、檳州首長曹觀友代表陳金輝博士、三山小學署理董事長楊素玲、三山小學董事長張君餘、馬福會務顧問張國棟及馬福總商會會長拿督斯里王英順等。

王英順讚第二家園計劃

王英順說，我國第二家園計劃是一個非常好的政策，對一些高收入外國退休者有非常大的吸引力，物價相對較低，是一個非常適合宜居的國家。

他說，檳城對中國人、日本人及韓國人非常有吸引力，美麗的沙灘、形形色色的小吃及環境優美，是最受外國人喜愛之一的城市，因此，希望聯邦政府繼續大力宣傳吸引更多高收入者前來我國定居而提升國家經濟。

他也說，馬來西亞福州總商會的成立，主要希望成為馬中友好的橋樑，通過拉近兩國之間的距離，促進經貿合作關係與發展，因此，希望從而引進更多中資，製造更多商機，為我國經濟發展帶來新的生機。

董仕星說，我國華人社會靠的是華團、華教及華文媒體三大支柱所支撐，大家因民族使命而無私為華社付出，失去任何支柱都有可能對華社影響深遠。

他說，最近大馬土著權威黨副主席莫哈末凱魯入稟法庭，挑戰政府設立華淡小合法性，因此，呼籲華社及華團領導必須關注及謹慎應對。

另外，儀式上福州會館撥出1330令吉給檳州三山學校，作為活動基金。