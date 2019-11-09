【啟新小學畢業禮】 陳秀鳳：添硬體設備 將拆舊課室食堂改建四層樓





（大山腳9日訊）啟新小學校長陳秀鳳說，該校將會在兩週內拆除校內的舊課室及食堂，並以四層樓的課室取而代之。

她說，施工期間，學校前面路段的交通不順暢，她希望家長及附近的居民可以體諒。

“新課室工程預計在2021年6月竣工，完成後將會惠及馬章武莫區的學子及居民。”

她昨日出席啟新小學第69屆小六及學前教育班畢業典禮上，這麼說，

她說，該校有46名教職員、560名學生，今年的小六畢業生有94人，學前教育班畢業生則有25名學生。

劉啟添：升中後要注重品德修養

董事長劉啟添則說，完成小學六年級的學業只是一個人生的首個階段，升上中學後無論遇到什麼困難，都要注重品德及修養。

“我們希望學生步出社會後，是個腳踏實地，奉公守法的好公民。”

家協主席林海龍則說，小學所學只是基本知識，中學則是更深奧的探索，學生可從中尋找自己更為喜歡理科或文科。

此外，他也盛讚本屆模範生陸飛，從一個非中文教育的家庭背景，到華小唸書，成績名列前茅，還在各方面表現特出，獲得男模範生是實至名歸。

本屆模範生分別為陸飛及陳佳欣，畢業生代表李冠泓也獻捐1568令吉予母校，由校長陳秀鳳接領，劉啟添、林海龍、校友會主席鍾炳華及其他嘉賓等見證。