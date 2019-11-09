旅行社少東因男男性愛短片被扣 祖萊達：或是巧合

（布城8日訊）針對公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里被一家旅行社告上法庭以追討欠債一事，該黨副主席祖萊達說，雖然有關旅行社老板的兒子曾在“男男性愛短片”一案中被警方扣留助查，但她不認為這兩起事件有關，並指這或是巧合。

她指出，有關旅行社為阿茲敏提供服務逾20年，因此，她相信這純粹是商業問題。

此外，她也說，阿茲敏被追討欠債一事也不會令希盟政府及內閣蒙羞。

“據我了解，有關旅行社其實已為阿茲敏家人提供旅遊服務超過20年，而當事人也承認有關拖欠的旅行費，並準備繳付欠款，因此，這應該不是甚麼課題。”

也是房屋及地方政府部長的祖萊達周五為私人可負擔房屋計劃主持預先推介禮後，受詢及阿茲敏的官司案時指出，其實有不少無法繳還債務的個案，但阿茲敏的個案不同，因為阿茲敏知道此事就會去付賬。

“他沒有否認，也有可能是他一時看漏眼，忘記去付賬。”

根據《砂拉越報告》網站之前的報導，阿茲敏被一家旅行社告上法庭，指他未償還約33萬令吉的旅行費，而這筆費用不僅包括他與家人今年元旦期間到摩洛哥旅游，也包括他5月赴山打根進行政治演講的行程費用。

據該媒體引用來自YHA Travel & Tours旅行社的訴訟文件，指32萬8901令吉是阿茲敏在近半年內訂飛機票和酒店所欠下的款項，以及欠款期間造成損失的額外利息。