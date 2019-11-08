夫斃命家中伴屍數日 障妻獲救後絕食赴死

（新山8日訊）一對老夫妻相依為命多年後，為夫者日前在住家中斃命，而行動不便的妻子則在家中伴屍數日，過後，鄰居因嗅到屍臭味而通知義工，繼而揭發這起悲劇。雖然為妻者事後獲救，但她卻在獲悉丈夫離世後，拒絕進食，並因此隨丈夫的腳步離世。

這起不幸事件是於週四在嗎哂美家樂花園一個廉價屋單位被揭發。

現年76歲的丈夫鄭來發（TEH LAI HUAT）及72歲妻子許虹慧（Koh Ang Huay）（名字皆譯音）的身分證的住址皆顯示他們曾住在居鑾的大洋園。

據悉，這對夫妻生前是嗎哂德教會紫慈閣資助的清寒家庭人士。

嗎哂德教會紫慈閣福利股主任黃良美披露，這對夫妻是於3年前左右到該閣求助。

“鄭來發生前曾經當過中醫，其妻子許虹慧則因行動不便，長期需要他人照顧及攙扶。”

他說，這對夫妻生前無依無靠，所以長期獲得閣友的協助，並獲安排借住在美家樂花園的廉價屋的一個單位，而該閣則津貼他倆一些水電費用。

他披露，該閣每週都會舉辦愛心餐活動，並送食物給有需要的家庭。

“根據義工披露，活動當天曾把食物送到了鄭來發的手中，因此，他相信鄭來發是在之後離世，直到屋內開始發出臭味，鄰居才於週四通知義工，而義工上門後即馬上報警。”

他說，當警方進入屋內時發現，鄭來發的屍體已經腫脹發臭，而許虹慧則躺在客廳的床上，情況非常虛弱，過後即由救護車送往醫院。

“許虹慧被送進醫院後，一直不肯進食，結果於週四在醫院內逝世。”

他披露，該閣原本要為這對夫妻處理後事，但警方卻說，只有死者的家屬才能辦理領屍手續。

因此，該閣呼籲這對老夫妻的家屬或親戚見報後儘速聯絡該閣秘書處，以便安排他倆的後事。

若在3天內無人領屍，嗎哂德教會紫慈閣將會處理這對夫妻的後事，德教會秘書處聯絡號碼為07-2555266。