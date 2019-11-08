【檳州議會】首長：營運首年赤字或1100萬 輕快鐵第五年料回本





（檳城8日訊）檳州首席部長曹觀友說，峇六拜輕快鐵運營第一年的赤字估計是1100萬令吉，並有望在運營的第五年及之後獲得盈餘。初期運營赤字會由檳州政府承擔。

他說，輕快鐵預計乘客量每年可達4200萬人次，符合檳州政府欲在2030年達致公共交通及私家車使用比例60:40的目標，但這目標不可能馬上就有。

他說，以一開始使用率為10%，逐步增加並在長期達致40%為預想，預計在2027年時可達到每年700萬人次的乘客量，收入為2000萬令吉；2032年時 達到1600萬人次，收入為5000萬令吉。

他說，根據運營和維修（O&M）成本的最新預測，2027年的成本為3200萬令吉，2032年的成本為4000萬令吉。運營首年的赤字估計是1100萬令吉，並有望在運營的第五年及以後獲得盈餘。

研究永續營運公交

他今日在檳州議會總結環節上說，世界上幾乎所有城市的軌道交通系統都是獲得政府津貼。成功的運輸模式如新加坡，也是依靠政府的支持來維護和提升公共交通資產。

他指出，州政府將研究可持續發展的公共交通運營模式，及適合資本支出（CAPEX）和營運資本（OPEX）的付費模式，確保輕快鐵服務可以提供優質服務，其資產也可獲得維修和妥善 、有效及安全的管理。

部份治水進度遲緩

曹觀友不否認，直到今年第三季度，州政府的預算行政開銷9億119萬令吉中，只支出4億421萬令吉，即44.85%。 理想情況下，到第三季度為止，支出應達至75%。

他說，州政府承認治水計劃中有一些高影響力的發展項目與實際進度相比有所延遲，導致今年的發展開銷表現偏低。

“造成延遲的原因是這些項目涉及的徵地過程花費了一些時間，尚未花費的2019年治水項目徵地費估計為3850萬令吉。”

已履行43項大選宣言

曹觀友說，州政府已履行第14屆全國大選的43項競選承諾，其中20項正在進行中，有2項在審查後被推遲，3項宣言需要得到聯邦政府的批准。

他說，正進行的競選宣言是落實興建3條主要道路、海底隧道計劃、於2020年安裝2萬盞LED路燈及創設檳城藝術區等。

“被推遲的競選宣言是檳州健康計劃，和提供1000令吉生活費補貼給月收入少於2000令吉的婦女和母親，因此計劃與聯邦政府的MySalam計劃和Peka B40重疊。”

“需要聯邦政府批准但州政府仍有採取行動的宣言包括要求公平分配稅收、要求政府批准永久性擁有免費和低成本廉價房屋的所有權，以及在州內創設我國第一所淡米爾中學。”

填海是為50年後做準備

曹觀友說，檳島南部填海計劃（PSR）是為未來50年做準備的轉型計劃。

“指人造島的人口密度不適合人們居住的指控是不正確的。該人造島的人口密度，預計相當於彭加蘭哥打區的人口密度，每平方公里有2萬名選民。”

他說，填土地段的擁有權將取決於檳州政府與投資方所簽署的合約。相關發展地段將根據州政府制定好的發展類型，出售給有興趣者。出售土地所得將用於發展檳城，包括支付檳州交通大藍圖。

議會無限期休會

第14屆第2季第2次檳州立法議會經過6天的開會，議長拿督劉子健宣布無限期休會。本次州議會共通過1項法案及2項動議，即2020年供應法案、2020年發展預算動議，以及第二副首長拉瑪沙米提呈的開設檳州醫療信託戶頭的動議。

檳州醫療信託戶頭是用於接收州政府的撥款以及州秘書署支付的醫療設施費用。