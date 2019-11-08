【丹絨比艾補選】坦言不想失按櫃金 法麗達最後7天才拜票

（龜咯8日訊）丹絨比艾補選競選期進入第七天，獨立人士法麗達阿禮亞妮今日召開記者會坦言，她不想失去按櫃金，加上資金有限，因此在競選期的最後7天才開始拜票。

今日陪同她召開記者會的大馬半島德士聯盟主席拿督三蘇巴林表示，他們的團隊之所以今日才開始拜票，是因為獨立候選人的資金有限，需要策略性的在最後7日才進行拜票，也獲得18名助選員和一些非政府組織的協助。

三蘇巴林原本表示將會在丹絨比艾補選中上陣，但卻在提名前夕因為心臟病而入院，幾天前也已經進行了手術，因此無法參選。

他強調，法麗達阿禮亞妮並非臨時上陣，而是該團隊在兩三週前已經決定她為第二候選人，而她也是一名擁有4名孩子的單親媽媽，是B40群體的一員，並且不曾獲得任何一個政府的庇護。

法麗達阿禮亞妮強調，自己將會代表B40群體發言，希望能通過自己的當選，讓這個群體能增加收入，而她會通過積極拜票和政治講座會來傳達自己的理念。

她說，丹絨比艾5萬3000名選民中，有70%都屬於B40群體，因此協助丹絨比艾的低收入群體發聲是非常重要的。

宣布重開龜咯碼頭 三蘇巴林抨希盟補選伎倆

三蘇巴林抨擊希盟政府在補選期間宣布重開龜咯碼頭是一種政治伎倆，難保希盟敗選後會再因為債務問題而再次關閉碼頭。

他表示，龜咯碼頭關閉期間也許多德士司機的收入受到影響，當時州政府表示碼頭運作公司欠債3000萬令吉而突然關閉，他擔心如今倉促重開，未來還是有可能再次關閉。

三蘇巴林表示，當地的德士司機一天只能賺20令吉至50令吉左右，完全不足以養家活口。

他認為，這是當局在補選期間的政治伎倆，希望民眾不要上當。