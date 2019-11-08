【丹絨比艾補選】劉華才：增農產卻犧牲健康 堅決反對稀土廢料變肥料

（笨珍8日訊）民政黨反對希盟政府贊同將“稀土廢料變成肥料“的論述，認為不應為提高農作物產量而犧牲人民健康。

該黨主席拿督劉華才今早召開記者會提出看法，民政黨反對萊納將稀土肥料作為肥料，這會危害消費者的健康及污染環境。

他指出，稀土本來就有安全隱憂，而且需要很長的分解期，當有毒物質進入土壤後，肯定會污染環境。如果稀土肥料成為油棕的肥料，會讓國外消費者卻步，進而使棕油的銷量大跌，所以極力反對政府的說法。

“我不明白希盟政府在上屆509大選時，大力反對說萊納生產的稀土是有毒的；可是當權之後，稀土卻瞬間變成沒有危害了。”

劉華才強調，民政黨作為一個專業政黨，在反對的同時也會提出解決方案，政府應該使用有機肥料取代化學肥料，這不僅能保護環境、提升本地農產品質量也讓國外消費者對我們所出口的農產品更具信心。

對此，民政黨堅決反對政府批准萊納更新執照繼續在我國營運，也不認同將稀土廢料提煉成肥料。

出席記者會者包括丹絨比艾國席補選民政黨候選人溫蒂和署理主席胡棟強。

透明化處理民眾競選捐款

劉華才承諾，民政黨將會透明化處理和公佈民眾給予該黨的競選捐款。

此外，丹絨比艾國席補選候選人溫蒂將履行對民眾的承諾，每晚在臉書公佈當天所籌得的款項，而昨天（星期四）所籌得的款項為723令吉20仙。

“民政黨並沒有為籌款金額設定目標，這些都是民眾自動給予的支持與肯定，我們對此表示感激。”

另一方面，劉華才希望各參選陣營遵守選委會的條例展開公平的競爭。

他說，民政黨競選團隊發現該黨候選人的宣傳布條與看板被有心人士蓄意遮擋，選委會也在接到投報後，迅速採取行動，但是有心人士不理會選委會的條例，第二天依然做出相同的行為。