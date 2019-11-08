【檳州議會】應對海平面上升 檳或調高填海高度

（檳城8日訊）掌管檳州環境事務的行政議員彭文寶說，倘若檳州填海項目遵照現有的填海指南進行，即填出來的地必須比海平面高出7呎，預計填海地就不會面對海平面上升而遭淹沒的情況。

他指出，州政府也將考慮調整填海地離海平面的高度標準，從現有現有的7呎調至更高，以便更有效應付全球海平面上升問題。

彭文寶今日在州議會被詢及全球 暖化造成的海平面上升，檳州填海地會否也會下沉時，這麼回應。

彭文寶也說，過去在五條路、卡巴星道及斯里丹絨檳榔第一期的填海計劃出現下陷情況，但隨著檳州政府採取積極行動及隨著填海技術不斷精進，後期的斯里丹絨檳榔第二期填海計劃已不存這問題。

他指出，在斯里丹絨檳榔第二期填海計劃展開前，檳州政府首開先河，召集了全國環境局主任共同商議並制定更全面的填海指南，涵蓋安全性、環境保護、漁民需求等多方面，而該指南也用於全國。

研究指半島多州30年後泡水

來自我國的治理與政治研究中心（Cent-GPS）日前披露，到了2050年，玻璃市、吉打、檳城、霹靂、森美蘭、彭亨、登嘉樓、吉蘭丹及砂拉越的多座主要城市將因海平面上升而泡在水中。

這也意味，30年後，亞羅士打將變成一座小島、巴里文打至太平附近地區將被淹沒、每天有成千上萬車輛上路的南北大道將沉入海下。另外，著名景點如峇眼拿督、安順和瓜雪也會消失；巴生港口、麻坡和北根都將淹沒、莎阿南和瓜拉登嘉樓範圍會縮小；吉隆坡國際機場將變在海邊，古晉將成一座島嶼。

這項由治理與政治研究中心（Cent-GPS）發布的研究結果，是基於全新數字高程模型CoastalDEM得出，其測算出的全球受海岸洪水威脅的人口數量，比利用SRTM數據得出的測算結果高2倍。

彭文寶對此回應說，海水是全球流動的，因此除了檳州本身積極應對，海平面上升問題更需要全球各國合作應對，政府也常在國際上提出此課題。

另外，彭文寶也說，檳榔河的出海口常有淤泥沉澱，阻礙河水排入大海；政府計劃把檳榔河出海口往海延伸，好讓河水可以更順暢地排出大海，助解決比南利等地區的閃電水災。

將助46安老院申請執照

彭文寶披露，全檳目前有20家安老院持執照營業，但同時有46家安老院無執照營業。當局已聯絡無執照營業的安老院，協助他們處理申請程序。

他說，成立安老院需遵守的條件包括向大馬公司委員會註冊，獲得地方政府、消拯局、衛生局支持和許可，也要符合福利局的標準。

停發快樂學生援金

彭文寶說，基於聯邦政府也發放類似援助金，而且可更早發放，檳州政府因此決定明年起停止發放“快樂學生”援助金，至於其他福利金則會繼續。

他說，檳州政府自數年前開始發放“快樂學生”援助金，是發放給小一、小四、中一及中四學生，申請的學生一般要在年中才領到援助金。

他說，至於聯邦政府則把學生援助金發放給B40群體的中、小學生。由於聯邦政府已掌握B40群體名單，所以明年初就能發放，而且發放更有效率。