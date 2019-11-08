【最新油價】11月9至15日 RON 97漲1仙


: 2019-11-08 17:11:00

11月9日至11月15日，RON 97漲1仙，每公升2.57令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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