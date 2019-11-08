訛稱中監控設備美製造 紐約公司7人遭起訴

（紐約8日訊）中美貿易糾紛尚未落幕之際，美國紐約州長島一間公司涉嫌非法進口中國製造的監控和安全設備，卻訛稱設備是於美國生產，並向美國政府、軍事部門和私人顧客出售。該公司7名前任和現職僱員昨天因此被起訴。

根據起訴書，阿文圖拉科技公司（Aventura Technologies）出售的監控設備用於海陸空三軍基地及能源部的設施，甚至是安裝在航空母艦上。據指，在多宗個案中，設備均有漏洞。

合謀竄改電路板標記

據調查，該公司自2010年起，透過聯邦合約獲得逾2000萬美元（約8267萬令吉），連同其他私人公司，獲利約8800萬美元（約3.64億令吉）。由於公司報稱設備在本地生產，因此獲得稅務優惠。

檢察官多諾霍指出，該公司訛稱有關設備是在科馬克生產，並貼上“美國製造”標籤，有關的欺詐行為引起對網絡安全的重大關注。據指，公司與中國供應商合謀竄改產品電路板標記等，該公司一名行政人員甚至利用一張中國工廠的照片，聲稱是該公司的美國生產線。

當局擔心中國供應商在涉案設備中加入軟件，讓中國能監控使用設備的政府單位及私人企業。目前，美國聯邦調查局聯同海關等執法部門已查封該公司。

無論如何，現階段無證據顯示中國政府牽涉在內。不過，多諾霍表示，在調查過程中發現的電郵顯示，“身在中國的一些個人”知悉有關行為。

無證據中國政府涉及

阿文圖拉科技公司整個高級管理層被控以串謀欺詐罪，包括實際的行政總裁卡巴索與其妻兼公司名義上的行政總裁弗蘭絲；弗蘭絲聲稱自己在公司並無實際行政角色。檢察部門亦指控公司自稱是“女性擁有的小型企業”，從而贏得政府為同類公司預留的合約。

國防部受促拆中監控設備

據美國之音報導，美國參議院情報委員會成員、來自佛羅里達州的共和黨人魯比奧本月6日致函國防部長埃斯珀，要求該部拆除所有中國生產的監控攝像機，理由是中國可能通過設備對美國的國安網絡和軍事活動進行滲透和監控。

魯比奧指出，《2019年國防授權法案》禁止美國政府採購包括海康威視和大華技術等中國公司生產的攝像機和相關電子設備，商務部本月也將這兩家公司列入出口管制的黑名單，理由是這些中國公司參與了中國政府對少數民族的鎮壓行為。魯比奧要求國防部迅速識別並拆除有關設備，“因每過一天，我們的敵人就有更多時間滲透和利用我們的國安網絡，並監控他們可能感興趣的美國軍事活動”。

特朗普科技顧問警告 中隨科技輸出獨裁主義

（里斯本8日訊）美國總統特朗普的科技顧問昨天警告，中國在崛起成為科技大國之際，正在向全球輸出獨裁主義。

白宮科技政策辦公室首席技術官克拉茨修奧斯（圖）在葡萄牙里斯本舉行的全球科峰會中表示，如果美國現在不行動，中國影響力對科技的控制將不獨危害美國人民的自由，還會禍及全世界。

美國一直遊說盟友不要使用中國科技巨企華為的通訊設備，指控該公司可能會在國安法下協助中國政府從事間諜活動。克拉茨修奧斯在講話中亦特別提到華為，稱西方企業即使面對上述風險，在建設下一代流動通訊網絡和發展人工智能等重要科技時，仍然考慮向中國公司張開雙臂。

指控華為或當間諜

對此，華為發聲明反駁，指克拉茨修奧斯的言論是虛假指控，又指網絡安全和保護私隱現在和將來都是公司的最優先考慮。

美防長警告 中將憑AI成全球領頭羊

（華盛頓8日訊）美國國防部長埃斯珀（圖）表示，中國力爭在2030年成為人工智能（AI）領域的世界領導者。中國認為自己能跳過美國目前的軍事技術，直接跳升至下一代軍事技術。

據美國國防部網站消息，美國人工智能國家安全委員會本月5日在華盛頓主辦了主題為“人工智能與國家安全”的會議。埃斯珀在會上指出，對人工智能的掌握程度可能決定未來戰爭的勝負，美國必須搶先掌握這項技術。

埃斯珀表示，為了實現人工智能的目標，美國需要政府、學術界和產業界像二戰期間那樣齊心協力，有關技術就能根據需要迅速發展。他認為，中國已為自己設定了一個目標，包括研發了自動駕駛汽車，同時投資低成本、遠程自動駕駛和無人駕駛潛艇，並出口先進的軍用無人機。

埃斯珀認為，中國人民解放軍正積極地在許多作戰領域部署這些武器，而美國正面對將一支世界上最精銳軍隊過渡到新的人工智能軍事系統的艱鉅任務。