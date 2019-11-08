抨美獨斷獨行 馬克龍感嘆北約腦死







（巴黎8日訊）明天是象徵冷戰結束的柏林圍牆倒下30周年，法國總統馬克龍卻形容北約正在“腦死”。他認為，歐洲要掌控命運，就不應依賴獨斷獨行的美國；又主張必須與俄羅斯恢復對話。不過，他的言論引起其他北約成員國領袖不滿，重申美歐的跨大西洋合作關係不可或缺。

英國雜誌《經濟學人》昨天刊登馬克龍的專訪，他以美國特朗普政府在毫無通知的情況下，突然從敘利亞東北部撤軍為由，認為“我們現在正經歷北約腦死”；又表示在此事上，美國與北約盟友沒有戰略決策的協調，同時不滿另一北約成員國土耳其單方面對敘利亞採取侵略行動。

形容特朗普背棄盟友

馬克龍更形容，特朗普領導下的美國背棄歐洲盟友。

近年來，馬克龍提出重塑歐洲的主張，以減少在安全事務上對美國的依賴，包括建立歐洲軍。他在訪問中亦重提這個觀點，指歐洲北約成員國應根據美國對該組織的承諾，重新考慮北約的現狀。

馬克龍又批評特朗普“不認同我們的歐洲計劃概念”，並認為歐洲正處於災難邊緣，因此應如一股地緣政治勢力思考，否則將無法控制歐洲的命運。

促恢復與俄戰略對話

另一邊廂，如何處理與俄羅斯的關係，近年成為北約對外政策重點之一。馬克龍認為不應該天真，需要與俄羅斯恢復戰略對話。他認為前蘇聯解體後，北約不但沒重新為組織的角色定位，並繼續假設俄羅斯仍然是敵人。

馬克龍表示，如果想在歐洲建立和平、重建歐洲的戰略自主，就需要重新考慮歐洲對俄羅斯的立場。

默克爾：言論過激 北約合作仍不可或缺

對於馬克龍的言論，德國總理默克爾指他使用過激的字眼，與她對北約內部合作的看法不同。她表示，就算北約之間有問題，仍然需要通力合作。雖然歐洲必須決定自己的命運，但跨大西洋合作關係仍然不可或缺，她認為北約在很多方面發揮了效用。

北約秘書長斯托爾滕貝格與默克爾會面後則表示，他歡迎歐洲團結及加強歐洲防禦的措施，但這不能取代跨大西洋團結。他警告任何令歐洲疏遠美國的企圖，不但有可能削弱北約及跨大西洋連繫，更會令歐洲分裂。

美卿：關鍵合作關係

在德國出席紀念柏林圍牆倒下活動的美國國務卿蓬佩奧，指北約是有史以來，其中一個重要及關鍵的戰略合作關係。不過，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃認同馬克龍的言論，認為他準確說明了北約現時的情況。