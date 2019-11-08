大山腳斗母宮新宮動土 財長撥10萬建設基金







（大山腳8日訊）大山腳斗母宮九皇大帝新宮今日舉行動土禮，財政部長林冠英捎來好消息，宣佈撥款10萬令吉作為新宮的建設基金，令理事會及善信們雀躍不已。

由於林冠英未克出席，由巴當拉浪州議員章瑛代為宣佈。

代表檳州首長出席動土禮的章瑛致詞時說，很多宗教單位或非政府組織，長期為活動經費而懊惱，其實首相署旗下的國家團結局，設有宗教事務組，已備有一筆撥款供非政府組織舉辦宗教與團結性質活動。

“若有非政府組織要舉辦與宗教和團結有關的活動，可通過該局向財政部申請撥款，撥款數額將依據活動的規模及性質而定。若要申請，可直接致信給國家團結局宗教事務組總監。”

另外，她說，位於雙溪南眉的新宮地段，兩年前市價350萬令吉，當時檳州政府給予近90%的折扣價，以37萬8300令吉轉讓於大山腳斗母宮九皇大帝。

她相信新宮竣工後，空間會更寬敞，除可進行廟務神慶活動，部分空間也可作為社區活動中心，讓退休人士及婦女進行康樂活動，並以義工身份參與該宮的活動，為社區服務。

大山腳國會議員沈志強說，大馬各宗教信徒可扮演各自的角色，一起促進多元的大馬，共建新的馬來西亞。如培養愛護真理、有大愛的下一代，為社會與國家帶來更多正能量。

今天共有333名善長仁翁及善男信女，聯合主持新宮動土儀式，但下雨關係，動土儀式移至遮棚內舉行。儀式完成後，大雨驟然停竭，大家都指這是天降甘露。

出席者有檳州首長政治秘書兼光大州議員鄭來興、武拉必州議員王麗麗、馬來西亞斗母宮九皇大帝總會拿督李賢源、大山腳斗母宮永久顧問拿督尤忠滬、顧問拿督陳昌興、大山腳福德正神會主席拿督莊佛和等。

圖測獲批 耗資逾2千萬

大山腳斗母宮九皇大帝主席楊金生說，新宮殿的建築圖測已獲威省市政廳批准，即將進行填土及打樁工程，根據建委會各小組多方探討與研究，經費將耗資2000多萬令吉。

“我深信仁翁善長和善男信女，會繼續鼎力支持新宮殿的建設發展，以便未來能在廣闊舒適的場地進行各項宗教文化、慈善與教育活動，也為大山腳矗立一座新地標及旅遊新景點。”

大山腳斗母宮九皇大帝建委會主席沈更生說，新宮設有20根龍柱，其中15根已獲熱心人士獻捐報效，尚有5根龍柱，希望善長人翁響應支持。