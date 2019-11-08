賀《夏日麼麼茶》20週年 任賢齊阿牛 號召劇組熱浪島開唱

明年是电影《夏日么么茶》20周年，主要演员任贤齐和阿牛要“大搞作”，呼唤女主角Sammi郑秀文、光良、马楚成导演等重返热浪岛在船上开演唱会。爱搞怪的阿牛还说有味笑话：“男歌手穿泳裤自由式游去船上，Sammi穿泳衣仰泳过去。”

任贤齐上个月带著纪录 片《秘境指南》摄影队伍重回热浪岛，与阿牛一起叙说当年。两个男人在岛上重温旧梦时意外谱出新歌《嘿！我在说你呢》，任贤齐形容这是《夏》主题曲《浪花一朵朵》2.0版。

任贤齐趁未上云顶准备周五晚演唱会前一天，特地在武吉加里尔的录音室和阿牛录这首单曲，并邀请媒体先听为快及直播。

新歌《嘿！我在说你呢》提到他们19年前在热浪岛拍摄时遇见的长发女孩，阿牛爆料说那时候岛上的酒吧开派对，任贤齐和一名穿比基尼的潜水日本女生共舞。不过任贤齐完全不记得这件事，但阿牛有如复读机般重复，最后任贤齐忍不住说：“请大家忘记这件事吧！”

组团“牛齐马”

两人一聊起《夏》的拍摄往事便滔滔不绝，还重提当年一起裸泳趣事。问他们上个月在热浪岛还有裸泳吗？任贤齐表示胆子没有以前大了，阿牛则笑说：“不要再污染海洋……等我把身材练好再说。”任贤齐指马楚成导演会打鼓，曾表示要组团，团名叫“牛齐马”，阿牛突然说：“叫马齐牛比较好，因为马‘骑（齐）牛比较快！”此语笑翻所有媒体。

任贤齐忙著写电影《对面的女孩看过来》剧本，但写到一半卡住，想叫阿牛帮忙修饰。任贤齐希望这部电影能够在大马拍摄。每年在云顶开唱的任贤齐，透露已有明年再来马开唱的计划。阿牛自荐要当任贤齐中国巡演的嘉宾，还指唱酬只付15万令吉就行了，结果任贤齐很不客气回他：“我的票都卖完了，干嘛还要请嘉宾？”让阿牛尴尬不已。