CentGPS：海平面上升 30年後9州城市料淹沒

（八打靈再也7日訊）治理與政治研究中心（CentGPS）發佈的一項研究調查顯示，到了2050年，我國9個州屬，即玻璃市、吉打、檳城、霹靂、森美蘭、登嘉樓、彭亨、吉蘭丹、砂拉越的主要城市將因低於海平面而“消失”。

該組織在官方推特發佈這項研究結果時聲稱，到了2050年，吉打州的亞羅士打將會變成一座島嶼，而從巴里文打至太平之間的地區將不被看見，就連南北大道也將被淹沒，至於霹靂州的旅遊景點如峇眼拿督、安順和雪州的瓜拉雪蘭莪也將會消失。

“柔佛麻坡、吉蘭丹北根、雪蘭莪的巴生港口屆時也將會沉入海底，與此同時，雪州的沙阿南、瓜拉登嘉樓和砂拉越的古晉的範圍也會縮小，甚至成為數個島嶼，至於吉隆坡國際機場則將坐落在海邊。”

該項研究顯示，上述情況將導致逾百萬名大馬人受到影響，且大部份受影響者都將因此被迫搬遷、房屋項目發展蒙受損失、農田遭破壞，隨即而來的就是糧食短缺所引發的危機。

“無論你支持的是哪一個政黨、企業或是非政府組織，這就是我們未來將面對的現實世界。”

該項由治理與政治研究中心發佈的研究結果是根據美國羅格斯大學計算科學家司格特使用數字高程模式“CoastalDEM”估算，比起過往使用的航天飛機雷達地形任務（SRTM）測算的數據更為準確。

此外，該研究指出，在全球方面，有高達70%的亞洲人口將會受到海平面上升影響，包括中國（4300萬人）、孟加拉（1900萬人，佔15%人口）、越南（2600萬人，佔23%人口）、泰國（1700萬人，佔15%人口）。

“如果冰層因素不穩定，可能情況會更加糟糕。”

該研究顯示，在2050年，越南南部包括胡志明市也將會被淹沒，而另一些主要城市如泰國曼谷、印度孟買及中國上海也都會消失。