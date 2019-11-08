長巴撞入檳民宅 吸毒司機無牌





















（檳城8日訊）駕駛長巴失控撞死摩多騎士，復撞向民宅圍牆的司機，證實無牌駕駛，在尿液檢驗中也對毒品呈陽性反應。警方証實這名肇禍的49歲司機曾服食冰毒。

檳島西南區警區主任安峇拉甘說，警方在今日已將涉案的司機押往浮羅山背法庭，獲得推事批準延扣2天助查這起死亡車禍。

涉案的長巴公司今日也派遣吊車前來事發地點，並花費大約40分鐘將肇禍的長巴運走。

這起車禍是於昨日傍晚6時許發生在檳城西南區新港拿督依斯邁哈欣路十字路口，遭飛來橫禍撞死的16歲的摩多騎士。他當時正在等待交通燈轉綠，卻遭這輛從後而來的長巴橫沖撞死。

據了解，圍牆被撞毀的是一間雙層排屋，不過沒人居住。有關巴士公司今日派遣代表前來現場了解情況，不過對方沒有發表任何談話。

記者今日根據張貼在肇禍巴士車身提供的聯系電話，豈料卻已是停止服務。

根據警方初步調查，該長巴疑因煞車器失靈而失控，先撞及一輛停放在路旁的轎車，之後再撞上一輛正準備右轉的汽車，復再撞向2輛摩多，包括正在等待交通燈轉綠的16歲的摩多騎士莫哈末賽夫拉，後者因傷及要害，當場氣絕。

這起車禍也造成一名女轎車司機和車上的2名孩子受傷。

民眾怒打司機

據悉，有關巴士司機在事發後也遭憤怒的民眾追打，所幸沒有再釀成肢體沖突。

西南區警區主任安峇拉甘指出，16歲的死者莫哈末賽夫拉，生前就讀新港國民型中學，平日兼職披薩店送貨員。

警方現援引1987年陸路交通法令41（1）條文（危險駕駛導致他人死亡）調查此案。

長巴撞入排屋 騎士父死女傷 司機遭追打

（檳城7日訊）長途巴士疑失控撞入角頭間雙層排屋，波及1辆轎車及1辆摩多，導致巫裔摩騎士当场斃命，騎士女兒也受伤被送院急救。可能引起不满，巴士司機在下車观察後遭民眾追打。

這起車禍今日傍晚6時許發生在新港惹蘭拿督依斯迈哈欣路。西南區警區主任安峇拉甘證實此案。

據悉，該巴士撞毀排屋水泥圍牆后“直插”入民宅草地範圍，事發後，一帶交通堵塞。

據悉，案中遭撞毀的摩多与轎車毀不成形。目前，警方正調查案發經過。