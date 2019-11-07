敦馬：成員黨團結一心 希盟商量達共識施政

（布城7日訊）首相敦馬哈迪表示，希盟政府執政一年半以來最大的成就，就是希盟成員黨之間始終保持團結一心，大家總是有商有量，按照所取得的共識來施政。

“我認為我們最大的成就是聯盟的團結，這不容易，我們有不同的意見，而你們也知道我來自哪里（意指來自國陣巫統），但我們所有成員黨始終團結一致。”

他表示，盡管希盟成員黨之間有不同的意見，但總是能坐在一起討論並取得共識，而這也是為何希盟政府執政一年半來，並沒有出現什麼大問題的關鍵。

“盡管內閣外有些問題，但內閣里面卻沒有，全部都同意。而我的任務是在聽取不同的意見後，做出總結，並繼續施政。”

他今天於首相署與全體內閣成員召開探討政府兌現競選承諾特別委員會後，於記者會上這麼表示。

將落實所有競選承諾

另一方面，馬哈迪也強調，希盟政府將會落實所有做出過的競選承諾，而他認為希盟政府至今做的最好和最大的承諾，就是打擊貪腐。

“我們很多承諾是指要在5年內完成，但現在還沒有5年。而當中有些已經達成，有些則執行到一半，而我們還有時間去落實那些還沒有完成的。”

他也強調，所有競選承諾中最重要的，首推打擊貪腐，而希盟政府在這方面做的很出色。

馬哈迪也表示，當總結希盟政府執政一年半以來的成績時，他是很滿意的。

“當檢討我們執政一年半的成績時，為認為沒有人可以挑戰我們，因為如今人民尊重希盟政府，人民不會指我們為‘盜賊治國’（kleptokrasi）。”

他也否認今天總結希盟政府執政一年半的成績，是因為丹絨比艾補選告急。

揶揄前朝漠視涉貪領袖

他也不忘揶揄作為前朝政府的反對黨，指後者如今一直批評政府，但當時他們卻對自己涉及貪腐的領袖視而不見。

“反對黨抨擊我們，說我們這些那些做不到，說給予我們建議；但問題是為何以前不給自己的領袖建議？還支持強盜治國？”但現在卻教我們怎樣去治國？”

他也不忘揶揄前首相是完全與他不同的“獨裁者”。“這（納吉）是獨裁者的行為，但卻不像之前的獨裁者（指自己），之前的那個獨裁者他很好，執政了22年，並在去年大選重奪政權。”

我們有法治須遵守法治

針對有反對黨成員要求他向國家元首建議，以開除總檢察長丹斯里湯米湯姆斯一事發表看法時，馬哈迪說：“我的工作不是去開除別人，有時候人們總是會犯錯，我也想要開出一些反對黨議員，因為他們做了犯了很多錯誤，但我們是有法治的，我們必須遵守法治。”

“除非發生了一些非常嚴重的錯誤，否則我不會貿然去開除別人，即便人們總是要我開除這個，開除那個。