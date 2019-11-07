【國會】撤控淡虎案2火箭議員 反對黨促革除總檢長

（吉隆坡7日訊）國會反對黨議員聲稱，對政府允許總檢察長丹斯里湯米湯姆斯撤銷對涉及“淡米爾之虎”恐怖組織活動的兩名民主行動黨州議員的指控感到遺憾，除了促請總檢察長向人民作出合理解釋，並要求首相將他革職。

國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁沙比利說，由於湯米湯姆斯並沒有說明撤銷兩名州議員控訴的理由，令反對黨和人民為此深感不解與不安。

他於今日率領多名反對黨議員在國會召開記者會，指總檢察長已不是第一次干預法庭案，如上任不久就撤銷面對涉及低價購買洋樓的前檳城州首長兼峇眼區國會議員林冠英的指控，而該案件原本已開庭且召見多名證人。

“總檢察長也涉及插手殉職消拯員莫哈末阿迪的案件，直到驗屍庭批准阿迪家屬起訴湯米湯姆斯藐視法庭，他才停止干預。”

依斯邁沙比利聲稱，總檢察長在“淡米爾之虎”案的舉動，無疑是打臉警方，令為了國家安全而展開行動的警方似乎白費心機。

“我們促請首相敦馬哈迪勸告國家元首，革除湯米湯姆斯職務或叫對方自行體面下台。”

另一方面，伊斯蘭黨本同區國會議員阿旺哈欣說，反對黨不希望政府對這個問題的處理持雙重標準，因為之前有個類似案件，一名學生只是收藏一本被指是宣傳恐怖主義的書籍，結果就被警方逮捕，至今仍不准保外。

“我們要求首相以相同的處理方式對付總檢察長。”