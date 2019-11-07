【國會】馬斯蘭：避免違反選舉法 應補選後才發援金

（吉隆坡7日訊）巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭說，在補選期間給選民援助金是錯誤的行為，也違反選舉法令與守則，因此促請農業部和柔佛州務大臣暫時取消發給丹絨比艾漁民的1000令吉援助金，等到補選結束後才發放。

他於今日在國會走廊召開記者會，促請選委會介入調查。

他說，國防部長末沙佈於本月4日在丹絨比艾選區表示，在競選期間不應該發放援助金給選民，但柔大臣拿督薩魯丁卻於昨天宣布，將於下週發放1000令吉援助金給丹絨比艾漁民，而且還要親手移交給漁民。

“選委會之前在森美蘭州晏鬥補選時曾經提醒候選人，即使請選民吃喝都是一項罪行，更何況是發放現款。”

戰情激烈才派錢

“我知道这次选举很激烈，主要因为国阵候选人拿督斯里黄日昇在去年509大选中仅以524多数票饮恨，加上之前三角战中取得总共2962票的伊斯兰党候选人的得票，理论上，黄日升可以2400多张的多数票取胜。”

阿末马兹兰说，伊斯兰党主席昨晚已经下指示，叫党员全力支持黄日昇。

他認為，希盟政府是因為戰情非常激烈，才會有派錢舉動，但這其實違反選舉法。

他說，國陣執政時的2015年及2016年，便基於當地發展問題影響漁民的生計，才答應撥款每人2000令吉作為賠償，希盟政府卻現在才宣布發放1000令吉，而且之前一直在拖延。