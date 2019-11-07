彭破4持械爆竊傷人案 捕4匪起賊贓









（淡馬魯7日訊）彭亨警方偵破上個月杪在文德甲旗山花園Dynaton Izona住宅區持刀爆竊傷人案，逮捕4名匪徒歸案，同時起獲多台手機、現款、金飾等賊贓，以及扣押兩輛轎車。

4名嫌犯分別是一名本地巫裔男子和3名印尼籍男子，他們剛出獄不久又在文德甲和關丹持械爆竊。警方經過明察暗訪後，成功逮捕4人，同時宣布偵破淡屬和關丹4宗爆竊案。

彭亨副總警長拿督尤斯里說，4名嫌犯於上個月杪開始至本月初，分別涉嫌淡屬3宗和關丹一宗爆竊案，他們在凌晨趁屋主入睡後，手持巴冷刀、木棍和剪鐵刀破門爆竊。

“其中一宗案件，一名事主頭部被嫌犯刀襲受傷。嫌犯在幹案時捆綁事主，並在屋內亂搜取走事主的手機、飾品、現金和手錶等，導致總損失額為3萬1300令吉。”

他今日在淡馬魯警察總部召開記者說，彭州警方重案組（D9）和淡馬魯警區刑事罪案調查組成立專案小組，展開“異鄉行動”（Ops Rantau）蒐集情報及調查這4宗案件。

警設專案小組調查

“經過明察暗訪，警方於本月2日在直涼路展開逮捕時，成功在屋外逮捕4名年齡介於30至47歲的嫌犯，其中一名嫌犯為淡馬魯巫裔男子，也是'Geng Li Serama'匪黨首腦，負責駕駛和提供幹案目標資料；另3名則是印尼籍男子。4人皆曾涉及爆竊、販毒罪及坐牢。

“警方也在這起行動中起獲賊贓，如飾品、手機、手錶和乾案工具。

他說，隨著4名嫌犯落網，警方宣布偵破4宗在淡馬魯縣和關丹發生的爆竊案。4名嫌犯在防範罪案法典（KPJ）第117條文下，被延扣至本月9日。

他指出，警方將援引刑事法典395/397條文（結夥搶劫/持械搶劫）調查，一旦罪成，將被判20年監禁和鞭笞。至於毒品案，將援引1952年危險毒品法令第39（B）條文調查，可在相同法令第39（A）（2）條文下被定罪，一旦罪成，唯一刑罰是死刑。

尤斯里說，雖然警方已成功偵破及逮捕嫌犯，不過他呼籲民眾提高警惕及做好防範措施，如鎖門及安裝閉路電視，以免匪徒有機可乘。

取締住家起14萬元毒品

尤斯里指出，警方日前（4日）在斯柏浪（對面河）工業區一間住家展開取締行動時，成功起獲約2公斤海洛因、600克病毒、284粒馬丸，總值14萬5000令吉。警方不排除嫌犯是在淡馬魯一帶販毒。

另外，他提到，年杪雨季已經來臨，他促請各拯救單位和民眾提早做好應對措施，尤其是家長勿讓孩子到水災高風險區玩耍，以免釀成悲劇。

在場者尚有彭亨州警方刑事調查組主任拿督奧斯曼和淡馬魯警區主任莫哈末尤斯里。

事主護妻兒抗匪受傷

10月30日凌晨3時，3名竊匪持刀潛入文德甲旗山花園Dynaton Izona住宅區一間住家，持刀威脅事主搶劫。

事主因護妻兒心切，與其中一名匪徒發生衝突，匪徒使用剪鐵刀攻擊事主，導致事主頭部流血受傷。