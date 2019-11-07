【檳州議會】佳日星：充公共場所 新關仔角將獲62.03英畝填海地

（檳城7日訊）檳州房屋、地方政府及城鄉規劃委員會主席佳日星說，州政府在新關仔角填海計劃中將獲得62.03英畝的填海地，以作為公共場所。

他說，新關仔角填海面積為131英畝，州政府最新議決填完位於該地段上的兩個水體（Water Bodies），因此原移交給州政府的41英畝填海地將增加至62.03英畝。

他今日在州議會上辯論總結時說，有關地段將分階段移交給州政府，9月30日已移交8英畝土地，第二階段將移交6英畝。

他指出，有關地段將建設海濱步行道和休閒公園，並有小販中心、露天停車場和水上德士碼頭等設施，這也是檳州首座水上德士碼頭，以應未來水上德士發展的需求。

浮羅布隆將建廢料土埋場

佳日星說，檳州發展機構建議在浮羅布隆第3期垃圾場旁的土地，建造建築廢料土埋場，因該地區已具備基本設施，可允許更快使用。

他說，在日落洞垃圾場關閉後，許多不負責任的業者為節省將建築廢料運往浮羅布隆的開銷，將建築廢料隨意棄置。

李凱倫追問佳日星

馬章武莫州議員李凱倫再次針對武吉茶非法垃圾場問題追問佳日星，庭令要求地主最遲在11月2日清理，至今時限已過，州政府是否能修改法律充公有關土地。

佳日星說，我國有不少相關法令可對付涉及人士，問題是各部門之間缺乏協調，為此將與州法律顧問及各部門商討，以便更有效對付涉及者。

升旗山吊纜計劃初步研究

升旗山吊纜計劃目前在進行初步可行性（pre-feasibility）研究，預料用6個月時間，過後才展開可行性研究。

檳州旅遊委員會主席楊順興說，今年6月已經進行公開招標以委任顧問公司，顧問公司會在近期內委任。

他說，吊纜計劃可以解決升旗山纜車的等候時間，尤其在公共假期或佳節的遊客高峰期，讓遊客多一個上山選擇。

他說，升旗山機構也將繼續提升山上設施，比如展開山上纜車站第4期計劃，該計劃包括加寬等候空間、為殘疾者及老人提供無障礙設施、推行電子排隊管理系統通知遊客等候時間等。

檳馬華移交備忘錄

馬華檳州聯委會今日到檳州議會移交備忘錄予檳州首席部長曹觀友，反對檳島北部300英畝填海計劃。

該黨秘書楊征家指出，南部填海爭議方興未艾，又出現檳島北部300英畝填海計劃，這明顯與人民作對。

他質疑這300英畝填海計劃是否納入2020年檳州結構大藍圖內？