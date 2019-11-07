【一馬案續審】詢問1MDB與PSI關係 認同國行維護大馬投資





（吉隆坡7日訊）1MDB前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉認同，國家銀行向1MDB提問1MDB與PetroSaudi Ltd的關係，目的是為了保護大馬的投資。

首席辯護律師丹斯里沙菲宜指出，國家銀行曾於2011年5月針對轉賬3億3000萬美元到1MDB-PetroSaudi聯營公司一事詢問1MDB，其中的疑問包括1MDB如何籌獲這筆錢、1MDB會如何使用該筆錢及國家如何從中獲益。

他今日在前首相納吉涉及1MDB洗黑錢案第33天審訊中，盤問沙魯爾上述問題是否已經回應；沙魯爾坦承不清楚，但基於轉賬已獲得批准，相信提問已獲回應。

沙魯爾說，他是在今天才知道有這回事，由於是國行的詢問，因此他不曉得國行是否有與1MDB再次接觸。

不曉得國行有否再接觸1MDB

沙菲宜隨即出示2011年5月19日由1MDB時任首席財務員拉迪致國行外匯管理部門官員哈斯麗娜的電郵，內容針對國行提問做出回應。

沙魯爾較早前曾說，他未曾見過這封電郵，但知道電郵是回復國行提問有關1MDB與PSI的關係。

電郵中，拉迪針對國行提問1MDB-PetroSaudi聯營公司進行的活動及運作回應說，該聯營公司已在英國倫敦營運，投資在委內瑞拉鑽井船及在阿根廷和土庫斯曼的天然氣資產。

他表示，與海外合作夥伴建立策略聯盟，1MDB能吸引外來直接投資進入我國，截至他發該信函，1MDB已簽署數項諒解備忘錄或合作協議包括Abu Dhabi Future Energy公司的能源和發電領域的合作協議、卡塔爾投資局承諾為房地產領域投下50億美元及阿布扎比Mubadala Group在房地產及能源領域高達70億美元的外來直接投資，而PSI也投資在大馬上市公司。

拉迪也針對國行要求解釋1MDB在聯營公司40%的股份轉換成Murabaha票據回复說，1MDB將其投資重組，轉換成可為1MDB帶來穩定收入的工具，讓1MDB有穩定的現金流量以償還債務和資助部分計劃。

他指出，有關票據由沙地阿拉伯王室的投資臂膀PSI擔保。

未建議納吉批准再注資10億

沙魯爾指出，1MDB董事會並未建議時任財政部長納吉，批准再次注資10億令吉在PSI Holdings（前身為1MDB-PSI聯營公司）。

他同意沙菲宜的說法，即在2011年5月16日會議當天，董事會會議確實有討論傳閱決議所指的內容，即1MDB再注資10億令吉給PSI Holdings。

然而，沙菲宜指出，根據當天的會議記錄，並沒有說會議上有討論到董事傳閱決議所提及的事項。

較早前，他追問沙魯爾有關1MDB董事會成員於2011年5月16日在倫敦進行的會議細節。

根據會議文件，會議是在倫敦Hilton Park Lane酒店進行，在時任1MDB法律顧問Jasmine安排下，包括納吉在內的1MDB董事全員出席。

沙魯爾說，當時董事會成員到訪了PSI位於倫敦的辦公室，然後前往納吉下榻的酒店與納吉進行會議，過後是1MDB-PSI董事會的會議。

“當時PSI首席執行員Tarek Obaid及董事Patrick Mahony也有出席，董事會成員對到訪PSI公司之行感到滿意。”

沙菲宜接著詢問有關Murabaha主要協議，這項志期2010年3月31日的協議分別在2010年6月和9月份進行修改。

沙魯爾表示，協議起初是針對Murabaha票據計劃，後來變成獨立協議，即1MDB把聯營公司的Murabaha票據轉換為PSI子公司PSOSL的49%股權，這公司之後成為Brazen Sky Ltd子公司。

早前，沙魯爾曾指出，劉特佐及合夥人在英屬維爾京群島註冊成立Brazen Sky Ltd，以轉移1MDB在PSOSL的投資。

以為Good Star是PSI子公司

沙魯爾說，由於Good Star這個名字早已出現過，因此他不會對這家公司起疑心，而以為Good Star是PSI的子公司。

沙菲宜向沙魯爾出示1MDB提交給大馬銀行的文件，以匯款3億3000萬美元給1MDB-PSI聯營公司，並問後者在2011年5月17日，是否已經知道這筆款項的收款賬戶是Good Star公司。

沙魯爾回答是的，至於為什麼Good Star的名字並沒有出現，而是只有賬戶號，他說，這是從PSI那裡獲得的資訊。