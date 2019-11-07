偽造國稻貨單包裝袋 破逾134萬走私白米





（美里7日訊）普通行動組第12營相隔近一年再度突擊卑爾騷區一間倉庫，破獲7057包50公斤裝，重352噸，市值134萬830令吉的走私白米。

美里普通行動組第12營指揮官陳協成警監透露，這是該組今年在美里破獲最大宗的走私白米案件。倉庫去年11月30日曾被取締，當時遭充公市值62萬3880令吉的走私白米。

他說，起獲的走私白米以國家稻米局認證的袋子為包裝，貨倉看守員（31歲）在普警檢舉時，出示一張由國家稻米局發出的貨單。

不過，警方昨日傳召國家稻米局官員到場驗證，揭發貨單及白米包裝袋均屬偽造，業者企圖魚目混珠，將走私米合法化後推出市場售賣。

合法化後推出市場

警方調查發現，走私白米相信是從越南通過水路運抵。業者以每包（50公斤裝）約100令吉價格購買，再以約200令吉的價格出售，賺取一倍的利潤。

據悉，業者也在貨倉隔壁的另一棟建築物設加工廠，把走私白米拆裝後，以5公斤或10公斤裝推出市場。業者除了供應走私白米給本地市場，也銷往內陸或園丘地區。

普通行動組第12營是經過兩個星期的部署，昨午2時許到卑爾騷工業區展開取締行動。警方除了充公走私白米，也扣查看守員，案件援引1994年稻米管制法令調查。