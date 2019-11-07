現場講話聲蓋過致詞聲 白天怒斥出席者不尊重

（吉隆坡7日訊）出席者在“粵港澳大灣區推介午餐會”上高聲談話，聲浪幾乎蓋過發言人致詞的聲音，令中國駐馬大使白天“忍無可忍”，站起來提高聲浪訓斥。

當時正在台上致詞的廣東省駐東南亞（吉隆坡）經貿辦事處主任李敬，因白天訓斥“你們是被邀請來聽，不是來聊天的，請尊重大會！”而暫停致詞，之後才繼續發言。

坐在白天身邊的馬來西亞中華總商會總會長丹斯里戴良業，則輕觸白天右手臂試圖安撫。

但出席者只是稍微放低聲量，隨即又繼續高聲說話，甚至在午宴還沒正式開始就先拿食物吃，以致李敬致詞的聲音被談話聲與碗碟餐具碰撞聲所蓋過。

之後邀請戴良業發言時，主持人也提醒出席者，指在場者都是文明人，應尊重大會及台上的演講者。

中馬出口額897億美元

白天在2019年中國廣東（馬來西亞）商品展覽會開幕儀式上致詞時，宣布中馬在今年首9個月的雙邊累計進出口總額為897億5000萬美元，同比增長11.3%，若以此速度照比，今年雙邊貿易額必將再創新高。

他說，中馬雙向貿易投資合作近年來日趨活躍，資金融通速度加快，產能合作不斷邁出新步伐。中國和馬來西亞雙邊貿易額已達千億美元級水平，中國連續十年成為馬最大貿易夥伴國。

“截至今年9月底，中馬相向互利投資累計逾200億美元，據馬方統計，中國已連續3年成為馬製造業最大的投資來源地。”

他說，近日在上海舉辦的第二屆進口博覽會上，馬來西亞國家館吸引了眾多的中國客商，體現了中馬兩國間日益活躍的友好關係。

白天說，廣東省積極落實李希書記訪問後續，在吉隆坡開辦廣東（馬來西亞）商品展，以馬來西亞為輻射點和根據地，講好新時代的“廣東故事”，也為廣東省和馬來西亞搭建了雙邊貿易和投資合作的橋樑。

他以“福往者福來”，形容無論是廣東省來馬來西亞辦展，還是馬來西亞去中國參展，都是中馬互利共贏合作的重要進展，必將給雙方帶來更大的利益。

“廣東正站在新的歷史起點上，改革開放再出發，積極投身粵港澳大灣區建設。廣東（馬來西亞）商品展是廣東省進一步深化改革開放、大力發展經貿投資及產能互利合作的平台窗口。”

他祝愿企業家抓住機遇，積極交流洽談，變合作發展的藍圖為互利共贏的碩果，共同參與粵港澳大灣區建設，共享發展機遇。同時，更希望廣東商品展不止步於這一站、這一屆，而是以吉隆坡為中心向更大範圍推進，立足大馬、放眼東盟，向東盟其他國家輻射，實現進口和出口“雙輪驅動”，把廣東商品展打造成廣東省在馬來西亞乃至整個東盟開展經貿合作的新亮點、新品牌。