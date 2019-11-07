煉毒廠多設郊區 警籲甘榜人當耳目





（八打靈再也7日訊）隨著今年搗破了19個毒品提煉工廠，警方發現一個新的趨勢，即大部分煉毒廠都設立在郊外地區。

全國毒品罪案調查部總監拿督卡里爾指出，郊區設煉毒廠有上升的趨勢，上個月警方便在巴生中路郊外，靠近甘榜地區偵破一間煉毒廠。

他呼籲甘榜居民，一旦發現可疑車輛出沒時，應馬上向附近警局提供線索。

他今早在雪州警察總部出席退休毒品罪案調查部總監、副總監及主任見面會活動後向馬新社如此表示。

針對警察濫用毒品的現象，他說，根據研究顯示，主要原因是工作壓力大及受到同事影響。

揭警多因壓力濫用毒品

“當警察是極具挑戰性的工作，警員隨時要面對許多壓力，很不幸的，一些警員為了紓解壓力而選擇了濫用毒品。”

他補充，警方自8月13日展開的藍魔行動（Ops Blue Devil）發現，一些因濫用毒品被捕的警員，甚至將販賣毒品做為副業。

他說，藍魔行動對警隊有著正面意義，可確保他們不會誤入歧途，同時，警方也採取防微杜漸的方式，經常向警察學員訓話，告誡他們濫用毒品的危害。

據了解，這項行動展開至今，已在全國各地逮捕了190名涉毒的警官及警員。

雪警建奇功 4週搗14販毒集團

（巴生7日訊）雪州警方打擊毒品屢建奇功，在過去4週內搗破14個販毒集團，最近一宗是本週一在巴生港口瓦解一個毒騾集團，起獲17.32公斤、總值176萬令吉的毒品。

雪州副總警長拿督阿尊奈迪披露，本週一晚上7時，在雪州警察總部毒品罪案調查組和巴生南區警區合作下，在巴生港口一家酒店附近逮捕兩名疑似毒騾集團成員的華裔男子。

他說，警方從這兩人停靠在路旁的車內起獲一個塑料袋，內有5包寫著“觀音王”茶葉包裝、重達5.2公斤的冰毒，另一包黑色塑料袋內藏有4包透明包裝的各式顏色搖頭丸，重達8公斤，約2萬顆搖頭丸。

警方隨後在附近逮捕另一名華裔男子，並在男子轎車的乘客座位下搜獲一包黑色塑料袋，藏有2包透明包裝的藍色及粉色搖頭丸，重達4.04公斤或1萬顆搖頭丸。

“警方接著還在酒店內逮捕3名華裔男子和一名越南籍女子，都是毒騾集團的成員。”

扣押轎車金飾現款

阿尊奈迪今早在巴生南區警區總部召開記者會表示，警方從這次的突擊行動中，共起獲17.32公斤毒品及逮捕7人助查。

他說，若以每人每日0.5克吸毒量為例，這批5.2公斤的冰毒足夠提供1萬零400人吸食。

至於12.12公斤的搖頭丸，若以每人每天一顆，警方成功阻止提供3萬人服用。

“警方也在逮捕行動中扣押2輛轎車、金飾和現金，總值22萬6671令吉。”

捕7嫌犯包括首領

阿尊奈迪指出，據警方初步調查，相信這夥毒騾集團活躍於今年初，負責將毒品售賣到巴生河流域的娛樂場所。

他說，毒騾集團的首領在這次突擊行動被逮捕，但不排除仍有黨羽在潛逃，警方將持續追查。

他披露，被捕的7名嫌犯年齡介於24至47歲，其中多人有毒品犯罪前科。7名嫌犯從本週二起延扣7天助查。

“警方將援引1952年危險毒品法令第39B條文調查，一旦罪成，可被判絞刑或終身監禁、鞭笞不少於15下。”

出席者包括雪州警方肅毒組主任孫德拉林甘及巴生南區警區副主任拉曼。