替沙地當間諜 竊取用戶個資 美起訴2推特前員工

（華盛頓7日訊）社交媒體推特2名前員工及一名沙地男子涉嫌替沙地政府及王室從事間諜活動，竊取異見人士資料，被美國聯邦法院起訴。

法院文件指，2名被起訴的推特前員工，分別為美國公民阿布阿莫及沙地籍的阿薩巴哈；另一名沙地籍公民則為艾姆達立，因涉嫌扮演上述兩名推特前員工與沙地官員的中間人而被起訴。

訴狀指，3人受聽命於“王室一號人物”的官員指揮。外界猜測，“王室一號人物”是沙地王儲穆罕默德。

案情顯示，阿布阿莫與阿薩巴哈利用其推特僱員身份，取得一些不滿沙地王室的推特賬戶個人資料，如電郵、出生日期、電話號碼與互聯網登入等資料。兩人把資料給予中間人艾姆達立，再傳給沙地王室。

逾6000用戶被監控

阿薩巴哈原為推特工程師、阿布阿莫是客戶關係經理，他們涉嫌於2015年被沙地特務收買後，取得超過6000名推特用戶個資而被起訴。調查人員表示，阿薩巴哈遭主管質疑並被留職停薪後，帶著妻小逃往沙地。

另外，阿布阿莫亦涉嫌偽造文書及提拱聯邦調查局（FBI）假證詞被起訴，他昨天在西雅圖法庭出庭後被羈押，周五將有另一場聽證會。阿布阿莫雖然在2015年辭職，但在離職後仍聯繫推特僱員，取得所想要的推特賬戶資料。

如果3人被起訴的罪名全部成立，最高刑罰是入獄10年及罰款25萬美元（約104萬令吉）。

罪成或囚10年

推特發表聲明，感謝FBI及司法部的調查，指意識到不法分子會如何破壞他們的服務，亦明白用戶以推特分享觀點或向在位者問責的人，需要面對難以置信的風險，強調公司有適當工具去保障用戶的私隱。