全球首國 意學校必修氣候變化課

（羅馬7日訊）意大利政府將於下個學年開始，每周在學校增設一節一小時的氣候變化課堂，向學童講授全球氣候變化與可持續發展的知識，使當地成為全球首個設氣候變化必修課的國家。

意大利教育部長菲奧拉蒙蒂表示：“我希望令意大利教育制度開全球之首，把環境和社會看作學校教授所有內容之核心。”除了增設氣候變化課堂外，他又指數學、地理和物理學等科目，皆會著重以可持續發展的角度，講授知識。

意大利面臨的氣候變化影響越見顯著，由於地中海變暖，於意大利高山地域形成一股潮濕空氣，風暴、洪水與山泥傾瀉的現象越來越頻繁，當地的阿爾卑斯山冰川也在不斷融化。

每周上課一小時

屬反建制政黨“五星運動”的菲奧拉蒙蒂為前經濟教授，上任後一直力推綠色政策。他9月時曾鼓勵意大利學生罷課，以參與16歲的瑞典環保少女通貝啟發的氣候示威運動，卻因而遭反對派批評。

五星運動和中間偏左的民主黨所組成的執政聯盟正草擬財政預算，打算對即棄塑膠用料徵稅，又計劃補貼商店改用手動分發器，銷售不經包裝產品，並為自備容器提供優惠。

逾萬科學家警告 地球進入“氣候緊急狀態”

（悉尼7日訊）來自全球153個國家的逾1.1萬名科學家，日前在科學期刊《生物科學》發表報告，警告地球已進入“氣候緊急狀態”，若人類不改變生活方式，繼續過度消費，氣候問題將不斷惡化，最終造成“難以言喻的痛苦”，同時批評各國政界均未有積極解決問題。

報告題為“全球科學家就氣候緊急狀態的警告”，以40年的測量數據為依據，闡述人類活動對氣候的影響，如溫室氣體排放、人口增長、樹木流失率等，提到全球已討論氣候問題40年，但民眾的生活方式未有明顯改變，不少人類活動令溫室氣體排放急升，最終導致“氣候緊急狀態”。

促人類改變生活方式

負責撰寫報告的澳洲悉尼大學科學家紐森姆說：“所謂緊急狀態，意思是如果我們不採取行動，以及不對氣候變化作出反應，削減碳排放量、減少飼養牲畜生產肉類、減少開墾土地及減少虛耗柴油燃料，所帶來的影響可能比我們至今所經歷的更加嚴峻。”他警告：“這可能意味著，地球上一些地區不再適合人類居住。”

研究人員指，氣候危機與“富裕生活方式、過度消費生活”息息相關，可從6個方面入手改變，包括以可再生能源替代化石燃料等；避免排放甲烷、煤煙等污染氣體；改變飲食習慣，多攝取植物；重建並保護森林等自然環境；建設無碳經濟模式；以及抑制全球人口增長。