林志玲17日擺酒宴客 恩師不到衆傻眼







（台北7日讯）有事吗？

台湾第一名模“志玲姐姐”林志玲6月6日闪嫁日本放浪兄弟成员AKIRA，两人无预警宣布婚讯后各自忙工作，直到8月赴日出席活动被问及婚礼筹备进度，才松口结婚仪式尚未决定，日期确定了，会再通知大家。”事实上，林志玲早已秘密筹备婚礼，订在11月17日，于爸爸的家乡台南后壁区举行。

对此，林志玲的经纪人回应称：“当天是一个小小至亲好友家庭宴会，一定会提早分享最幸福的影像给大家，真的很抱歉没有广大邀请。”当天林志玲下午先举行新婚仪式派对，晚上再办婚宴，仅邀请亲朋好友约百人，婚宴邀请函上写着“因为您对我们而言是非常重要的人，所以请您来接受我们爱的抱抱。让幸福无限延伸”等文字。

不过，最让人感到意外的是在这百人名单里，却没有林志玲的恩师、凯渥大家长洪伟明；媒体随即致电询问洪伟明，他仅表示当天“刚好有其他行程”所以无法出席，但会亲自致电道贺，答案相当耐人寻味。

亲友没接到请帖

林志玲和洪伟明的关系不仅是师徒，感情更胜“父女”，私下也颇常聚会，除了谈工作，更常谈心，只是在她这大日子里，他却选择缺席，确定让人感到有点不合常理，而她另一位好友蔡康永，则表示设法重新安排工作时间，希望可以顺利参加。

除此以外，位于后壁区的林志玲老家亲友闻讯，都表示不知情，也没接到请帖，并说乡下地方没有适合请客的地方，如果要请客也应该是在市区。