【土權挑戰華淡小違憲】 土權圖阻撥款華校 林冠英:政府不會動搖







（吉隆坡7日訊）財政部長林冠英強調，土著權威黨副主席莫哈末凱魯入禀法庭挑戰政府在《1996年教育法令》下允許設立華小和淡小違反《聯邦憲法》的申請，不會動搖政府撥款給華小和獨中的決心，相反的，政府明年依然會繼續制度化撥款給華小和獨中。

林冠英也是民主行動黨秘書長，他今日在吉隆坡中華獨中召開記者會，宣布委派該黨法律局代表中華獨中介入莫哈末凱魯入禀法庭挑戰華淡小違憲的申請案件。

行動黨代表隆中華介入

莫哈末凱魯於10月23日入禀法庭挑戰華小和淡小違憲，並將教育部和政府分別列為第一和第二答辯人。聯邦法院法官於11月4日聆聽雙方陳詞後，擇定下週一（11日）決定是否受理此案。

林冠英說，莫哈末凱魯這麼做目的是要阻止他在財政預算案中撥款給華小和獨中，但政府不會受到動搖，明年還是會繼續制度化撥款給華小和獨中。

“我知道他是衝著我來，目的是要阻止我撥款給華小和獨中，但是我不會讓他得逞，政府會反對到底，維護聯邦憲法賦予各族學習各自母語的權益。”

他透露，莫哈末凱魯在他提呈的2020年財政預算案宣布撥款給華小和獨中後，曾兩次致函給他，要求他收回撥款給華小和獨中的決定，因為對方指華小存在違反《聯邦憲法》，政府不應該給予華小和獨中撥款。

“當時我不以為意，以為他發發牢騷，這純屬巫統一貫玩弄種族課題的手段，沒想到他卻入禀法庭挑戰政府。”

他猜測，莫哈末凱魯這麼做可能跟丹絨比艾區國會議席補選有關，目的是要撈取政治選票，但他認為華社不能夠掉以輕心，必須介入這項申請以作保障。

林冠英指出，他在事後曾聯繫總檢察長，後者表示會派出資深的律師尋求駁回這項申請，雖然他有信心法庭會駁回莫哈末凱魯的申請，但為了安全起見，行動黨決定代表中華獨中介入這項申請。

他表示，如果法庭作出對政府不利的判決，華社辛苦建立的華文教育就功虧一簣，後果將不堪設想，所以行動黨認為獨中有必要介入此案。

“如果法庭宣判華小違反聯邦憲法，這意味著華小存在的合法性受到質疑，所以不能夠輕視。”

另外，林冠英表示，行動黨非常支持董教總和其他組織介入這項申請的做法，並希望各方可以凝聚一起，壯大力量。

他也希望希盟的成員黨可以支持行動黨這項做法。

質疑母語教育存在 張念群斥落伍

教育部副部長張念群指出，馬來西亞各族的母語教育能夠發展到今天的地步，應該成為國家的瑰寶、國人自豪的事，質疑母語教育存在權益的討論是落伍的做法。

她在記者會上說，華小至今已有18%非華裔生就讀，可見母語教育不只是給予單一族群提供教育和服務。

她抨擊那些至今仍糾結母語教育的存在是不是符合《聯邦憲法》或國情的人士，完全是不合時宜和落伍的做法。

“這完全是出於政治動機，對社會沒有任何建設性。”

張念群說，馬來西亞一直以來強調是多元文化和族群的國家，並引以為傲，可是國內還有一小撮人用極端的心態，不斷挑釁母語教育存在的權益，這是非常悲哀的事。

她不希望社會在無謂的課題上耗費時間作討論，但是當有人作出挑戰時，政府不會退讓，更會以堅硬的態度捍衛多元教育。她期許聯邦法院在本月11日可以捎來好消息。

陳國偉：不讓種族主義人士得逞

行動黨全國主席陳國偉指出，行動黨絕對不能讓狹隘、偏激和充滿種族主義的人士得逞，所以必須採取主動，確保國家憲法受到維護、民族教育受到捍衛，以及母語教育得到保障。

他認同秘書長林冠英認為莫哈末凱魯入禀法庭的事件非同小可，而且關係到聯邦憲法的說法。

與此同時，陳國偉也表揚中華獨中，除了在學術上一直站在前頭，在捍衛民族教育也站在前線。

他說，《聯邦憲法》第152條文，清楚闡明國語是官方語言，但國人不可被阻止和禁止學習各種語言，包括本身的母語，行動黨這次的介入是要捍衛《聯邦憲法》。

他認為，在馬來西亞，任何語言的學校都應該獲得尊重和維護，任何母語的教學機構，都是符合馬來西亞多元民族和文化的國情。

林景清促政府給華教認可

吉隆坡中華獨中董事主席丹斯里林景清指出，學習母語教育是馬來西亞公民的基本權益，希望希盟政府可以把此事帶入內閣和國會討論，以給華文教育一個認可。

他說，先賢們是秉持有教無類、共存共榮辦華文教育，可是很遺憾的，今天卻有友族入禀法庭挑戰華淡小的合法性。

他希望有心人士不要為了選票，而抹殺華教對國家作出的貢獻。

陪同林冠英到吉隆坡中華獨中召開記者會的行動黨成員包括甲洞區國會議員林立迎、行動黨主席兼蕉賴區國會議員陳國偉、武吉免登區國會議員方貴倫、副教育部長兼古來區國會議員張念群、行動黨法律局主任兼武吉牛汝莪國會議員藍卡巴星、吉隆坡中華獨中董事署理主席拿督馬守國。