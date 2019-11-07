【中美貿易戰】 首階段貿協仍未談妥 中美或延至12月簽

（華盛頓7日訊）中美兩國領導人簽署首階段貿易協議出現變數，路透社引述美方官員消息指，由於雙方還在就協議內容與簽約地點進行討論，美國總統特朗普與中國國家主席習近平可能可能押後至下月才簽署，地點可能在英國倫敦。

該名官員亦稱，首階段協議仍有可能簽不成，但相信達成的機會比較大。

首階段協議原計劃於本月中在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間簽署，但智利因應國內示威取消峰會，而要另覓場地。官員透露，目前有數十個簽署協議的地點建議被提出，包括歐洲及亞洲，當中以歐洲的機會較大，瑞典和瑞士是可能的地點。下月初將舉行北約峰會的倫敦也在考慮之列，華府考慮雙方可以在峰會後簽署協議，但仍未有決定。

至於特朗普早前曾提及的艾奧瓦州，相信已被排除。

倫敦或簽署地點

中國近來力促美方撤銷更多關稅，官員表示，此事將會列入討論，但預料不會影響達成協議的進展。由於爭取連任的特朗普正面臨國會彈劾調查，相信中國會趁機達成協議，謀取最有利條款。外界預料在首階段貿易協議，美國會承諾取消原定下月中向1560億美元中國貨加徵關稅。早前據報中方除了要求美方承諾不加徵新的關稅，亦要取消9月起向1100多億美元中國貨徵收的關稅。

美國白宮發言人回應報導，指中美貿易談判繼續，而首階段貿易協議的文本已取得進展，要公布簽署地點時會讓大家知道。