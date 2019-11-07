首相：不知劉特佐藏哪 大馬是小國無法強迫交人





（吉隆坡7日訊）首相敦馬哈迪重申，他並不知道一馬發展公司（1MDB）弊案關鍵人物劉特佐的匿藏處；他也強調，大馬只是一個小國家，因此無法使用強硬手段迫使收留劉特佐的國家交出後者。

馬哈迪今日為國家文化藝術學院第15屆畢業典禮主持開幕後接受媒體訪問時坦言，他有關劉特佐的最新訊息一直在變化，而總警長阿都哈密也並非會每次向自己匯報有關追捕劉特佐的最新進展。

“總警長是總警長，我們不會有同樣言論，如果你讓我的肩膀上有（警隊）勛章，我也會發表和總警長一樣的言論。”

馬哈迪也強調，大馬不能因為劉特佐和其他國家發起“戰爭”。

將全力搜索劉特佐

“如果我們發動戰爭，我們會落敗，並失去劉特佐；我們必須意識到我們只是一個小國家，有時人們會對我們好，有時卻不會，但我們都必須接受。”

馬哈迪表示，大馬將全力搜索劉特佐的消息，但這卻不會是一件簡單的事情。

“我們被告知劉特佐可能擁有多個國家的護照，也有可能已經易容，這些都是謠言，並未為證實，但也可能是真的，這將讓我們的工作變得困難。”

首相：創意產品出口利惠國家

首相敦馬哈迪醫生說，有素質的創意工業產品如電影、電視劇和動畫，是可為國家帶來收益的出口產品。

他說，創意工業在我國是發展中的領域，截至3月31日，我國有2986間擁有多媒体超級走廊地位的公司，其中345間公司屬于創業內容及科技組。

他指出：“2018年，在創業內容和科技組的多媒体超級走廊地位公司，銷售額達76億9000万令吉，出口額14億令吉，提供1万1471個就業机會。”

馬哈迪強調，我國不能失去多元文化和藝術的身份。“我國需要平衡物質發展和文化藝術發展，只有這樣我們才能加強民族文化。”

他指出，我國文化和其他國家文化一樣，經常因為外來影響、溝通發展、科技變化等產生變化。

“在這方面，藝術和文化教育相當重要，因為我們不想有文化衰退。”

他說，文化衰退將侵蝕我國和民族生存的价值觀。“如果不倡導藝術和文化，公眾將不再了解文化的功能和用途，反而更了解外國文化，因此，我們繼承的良好价值觀也將失去。”

此外，馬哈迪說，我國的丰富文化不應該只在國內發展，反之應該擴大至國際，同時學習其他國家文化。

較早前，馬哈迪和和夫人敦西蒂哈絲瑪醫生雙雙獲得創意藝術榮譽博士。

馬哈迪說：“這項榮譽對我們意義重大，但更重要的是，這項榮譽讓藝術和文化成為受關注的課題。