【國會】農長：屢行前議員承諾 派漁夫千元非賄選

（吉隆坡7日訊）農業及農基工業部長拿督斯里沙拉胡丁說，柔佛州務大臣拿督薩魯丁宣布下週派發各1000令吉給丹絨比艾的漁夫並沒問題，因為那是前丹絨比艾區國會議員已故拿督莫哈末法立生前答應給予丹絨比艾漁夫的撥款，現在派發並不屬於賄選。

他於今日在國會下議院回答巫統笨珍區國會議員拿督斯里阿末馬斯蘭的附加提問時說：“如果我到丹絨比艾說，拿這筆錢，投希盟，這就是賄賂，也是不被允許的行為。”

他說，既然是已故拿督莫哈末法立答應了漁夫的撥款，那就要給。部長也有權決定什麼時候發放撥款。

有權決定何時發放撥款

沙拉胡丁說，政府在丹絨比艾補選期間給予撥款是否違反選舉法令，人人都可自行詮釋，但政府是否違法只有法庭能定奪。

阿末馬斯蘭隨即反問部長：“為何不要在補選後才發放撥款？”

沙拉胡丁答說：“我們（作為）部長要現在給，因為我們作為部長可以在任何時候給。”

“我不管別人怎麼講，總之漁夫賺到，人民賺到，就這樣。”

“我們給予符合資格（獲得撥款）的人，我們是負責任的政府。”

他也說，警方仍未針對他所發表的言論傳召他問話。

他在國會走廊受詢時重申，他完全不認為他之前發表的言論具種族歧視性質。

他說，如果警方有需要傳召他問話，他並沒有問題。

“目前我並沒有收到任何（消息）。”

沙拉胡丁日前被指在丹絨比艾區國會議席補選競選期間，涉嫌在龜咯一所華小的閉門活動中發表具種族與煽動性質的言論，笨珍警區已在接獲相關投報後開檔調查。