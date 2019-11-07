陸兆福：或降低機場稅 商減低東馬學生機票價

（吉隆坡7日訊）交通部長陸兆福說，交通部正就調低往返半島及東馬的機票票價與航空公司討論，以讓在半島升學的東馬學生享有價格更低廉的機票。

他說，若獲得航空公司合作，交通部就會針對如何為學生和特定群體減低票價，與機場公司探討降低機場稅的可能性。

他於今日在國會下議院，對民主行動黨南蘭區國會議員劉強燕詢問政府會否為東馬學生提供“學生價機票”，以及伊斯蘭黨瓜拉吉賴區國會議員阿都拉提夫的附加提問時說，東馬學生因為別無選擇，只能乘坐飛機往返半島及東馬。

陸兆福說，馬航經於10月通過MHexplorer網站為18至26歲的學生提供票價便宜20%的機票，還有10公斤行李、免費更換飛行日期，累計積分，特定酒店可享有特別折扣等優惠。

“亞航及馬印航空也正在考慮推出學生價機票。”

至於劉強燕詢問航空公司會否推出“樂齡人士價”、“殘疾人士價”或“B40群體價”，陸兆福說，政府關心這些特定群體的福祉，也絕對鼓勵航空公司為他們提供機票特價，可是卻無權規定航空公司必須推出這些產品。

申請詩巫直飛獅城

他說，政府鼓勵航空公司對這些群體履行社會責任，也將會嘗試獲得航空公司的合作，為特定群體推出更具吸引力的產品。

陸兆福透露，他於下週出席在越南河內舉行的東盟交通部長會議時，將會向新加坡交通部長許文遠跟進，新加坡何時會批准詩巫直飛新加坡的航班。

他說，馬來西亞已經批准亞航推出這個航線的申請，但還在等待新加坡方面的批准。