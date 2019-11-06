高庭裁決具競選資格 蔡添強可受委上議員

（吉隆坡6日訊）高庭今日宣判，前峇都區國會議員蔡添強具有合法競選資格，而選舉委員會取消他在第14屆大選的競選資格是錯誤的做法。

高庭的裁決也意味著蔡添強獲得受委成為上議員的資格。

本案原定下午2時30分開庭，數十名前來聲援的人民公正黨支持者，準時在庭內等候並坐滿觀眾席。不過，高庭法官拿督斯里瑪麗娜卻採取分庭方式（court in chamber），即只有本案相關人士才可以在庭內聆審。

瑪麗娜法官於下午約2時55分通過通譯員傳達指示，要求非本案的相關人士在庭外等候，不能在庭內聆審。

約半小時後，蔡添強和答辯方代表律師拿督古迪亞星現身及宣布法庭裁決，隨即引來現場支持者的包圍與歡呼。

古迪亞星在詢及這是否意即蔡添強獲得受委成為上議員資格時重申高庭的裁決，指其當事人不僅可以參選成為候選人，也可以被委任為上議員。

他表示，高庭的裁決證明其當事人並未違反《聯邦憲法》第48(1) (e) 條文，而選委會過去否決蔡添強參選資格是有違公平的做法。

《聯邦憲法》第48(1) (e) 條文闡明，若任何一方被判坐牢不少過1年或罰款不少過2000令吉，有關人士在沒有獲得赦免情況下，將自動失去競選國會議員的資格。

過後在法庭上接受媒體群訪時，蔡添強表示滿意高庭判決，即重申他未來大選及補選的競選權利。

他說，興訟不是為了個人利益，而是是向大眾展示政府機構濫權的現象。

他說，像選委會等政府機構應該遵從憲法精神，而不是淪為對付政敵的政治工具，去否決提名者的競選資格。

峇都區國會議席選舉官安華莫哈末在去年舉行的第14屆大選中，依據《聯邦憲法》第48(1) (e) 條文，以蔡添強涉及的案件被判2000令吉刑罰為由，否決他在峇都國席候選人的提名申請，並在《1981年選舉條規》下失去競選資格。

他於今年4月26日，以原訴傳票（saman pemula）的方式，要求法庭裁定他在大選或補選的競選資格，並將選委會列為唯一答辯方。