騙子扮友人籲買充值卡 女主播被詐2900

（吉隆坡6日訊）22歲網絡女主播日前接到一名朋友求助電話，拜託她為一名新加坡朋友購買30張價值100令吉的手機充值卡，事成後可獲得500令吉佣金，雖然對方以陌生電話聯繫她，但由於對方的說話方式跟平日毫無異樣，讓女主播不疑有他，掏出3000令吉到便利商店為友人購買手機充值卡，結果最後才發現是電話詐騙，只來得及追回1張手機充值卡，損失2900令吉。

來自雪蘭莪州萬撓的女主播林凱勵今日在母親的陪同下，向馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜求助。她在記者會上說，她懷疑其朋友串通外人向她詐財，因為當她發簡訊給這名朋友確認時，對方不僅遲遲未有回复，而是等到她辦妥一切後才回复她，從而引起她的疑心。

她透露，友人事後還撥電給其母親，導致其母親一直撥電痛罵她，企圖拖延時間，讓她來不及撥電給有關的電訊公司終止所購買的30張手機充值卡。

“如果不是媽媽一直打電話給我，可能還來得及終止所有的手機充值卡。”

女事主於10月31日下午3時15分，接到一名自稱是她的朋友“佩盈”的來電，對方聲稱手機壞了，所以使用新的手機號碼聯繫她。

“她是我一位小時候認識的朋友，我們是於今年9月10日才重新聯繫回，我曾經向她透露我每月的收入，我們還計劃一起出國旅行。”

不過，由於對方在電話中的聲線跟平日有別，讓林凱勵產生懷疑，並詢問對方原因，對方謊稱生病所致。

她說，對方跟她的交談方式跟她所認識的朋友佩盈幾乎是一樣，令她放下了戒心。

“我們交談了一會兒，她開口要求我幫她購買48張價值100令吉的手機充值卡，她說她有一位新加坡的朋友，願意支付每張充值卡100新幣，讓她可以從中賺取利潤，所以可以支付我500令吉佣金。”

林凱勵說，當時她正在忙於為母親處理機票訂購的事，原本打算忙完後才出去幫這名朋友購買充值卡，但由於這名朋友一直催促她，剛好她又肚子餓，所以便先出門為朋友購買充值卡。

懷疑朋友串通外人詐財

本來女事主只是要購買12張價值100令吉的手機充值卡，無奈服務員疏忽，多輸入18張手機充值卡，她只好為朋友購買30張價值100令吉手機充值卡。

“我將所有的手機充值卡的密碼提供給她後，真的佩盈才通過WhatsApp回复我，說她沒有要求我購買手機充值卡，當下我才驚覺自己被騙。”

林凱勵說，她馬上致電給有關的電訊公司，嘗試終止所有的手機充值卡服務，但已為時已晚，只成功追回1張100令吉的手機充值卡，讓她損失2900令吉。

林凱勵已在事發後到萬撓警局報警。據了解，女事主事後曾要求其佩盈朋友一同到警局報案，但遭到對方拒絕。

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜提醒公眾人士，若接到親戚朋友的求助電話，務必先撥電給對方進行確認，才提供援助，以避免像此案的女事主成為電話詐騙的受害者。

他說，現在任何人可以通過社交媒體獲得別人的資料，包括對方的朋友、家人的資料，所以很容易被不法分子有機可乘。