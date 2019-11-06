法官也涉貪 涉向外勞收賄1.7萬 偕副檢察司律師被控





（沙亞南6日訊）一名地庭法官、一名副檢察司及一名律師，被指收取1萬7500令吉賄賂，今日被控上沙亞南的反貪會特別法庭，3人皆否認有罪，案件擇定12月16日再度過堂。

三人分別是地庭法官阿茲米爾（45歲）、副檢察司凱魯（32歲）及律師諾阿米魯（31歲）。控狀指他們在7月分別向7名抵觸外勞移民法令的外勞，收取1萬7500令吉賄金，作為減輕罪行的“酬勞”。

控狀指出，在7月17日上午9時30分至下午2時30分之間，身為雪州新古毛地庭法官的阿茲米爾因向外勞索取1萬7500令吉賄金，以輕判7名非法外勞的刑法，已抵觸2009年反貪污法令第16（a）（B）條文。

12月16日過堂

3名被告也抵觸1959／63年移民法令第(6)(1)條文（逾期逗留），可在2009年反貪污法令相同法令下的第24(1)條文下被判刑。一旦罪成，可被判監禁不超過20年，以及罰款不少過賄賂金的5倍或1萬令吉。

另一方面，地庭法官阿茲米爾也面對另一項指控，指他於2018年5月10日晚上8時24分，在巴生中路的馬來亞銀行向一名人士收取5000令吉賄金，作為輕判6名賭徒的罰款的酬勞。

被告因此抵觸1953年公開場所賭博法令第9（1）條文，繼而抵觸了2009年反貪污法令第17（a）條文，可在第24(1)條文下被判刑。

法官羅茲娜也指示3人把護照交由法庭保管，法官也把阿茲米爾的保釋金定為6000令吉，由另一名擔保人保外受審，隨後擇定12月16日過堂。