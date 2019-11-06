反修例示威衝擊 港漁船少來 檳漁產出口跌70%









（威南6日訊）香港反修例示威不只影響當地民眾生活，也連帶衝擊萬里之外的檳州威南漁產出口，6月迄今，檳州的斑類活魚出口量劇跌50至70%，逾百噸斑魚出不了口。

檳州水產養殖公會主席拿督吳清良向《光明日報》透露，我國海上箱網養殖場所飼養的斑魚，90%都出口銷至香港。以往在檳州，港船一年平均會來10趟載魚，視魚貨而定，如果魚貨多則每個月來一趟。

逾百噸斑魚滯銷

高淵港口海上養魚業者周童泰說，港船從6月至今只來一次，雖然期間也有打電話來詢問漁貨，但不確定會不會來，因為香港的局勢尚未明朗。

“據我所知，香港的酒樓飲食業大受影響，間接衝擊了漁貨生意，部份商家的生意額減了70%。去年的下半年，我們至少還要多出一、兩趟魚，今年看樣子只有一趟。”

6月至今只來一次

他說，到檳州收魚的港船大概有三、四艘，一艘至少可收20多噸，單單高淵港口就十噸，下半年如果港船沒有來的話，逾百噸斑魚就滯銷了。

吳清良說，上個月有一艘港船到武吉淡汶一戶養魚場收魚，只拿不到20%的魚貨。

反對《逃犯條例》修訂的“反送中運動”，成為香港特區成立以來最大規模的遊行示威，國際航班、股市、外來投資、飲食零售業、旅遊業、交通秩序等等都受到波及。香港官員曾發出警告，警民持續衝突，對香港經濟的影響，可能比2003年的SARS病毒肆虐還慘烈深遠。

周童泰說，其實高淵港口和武吉淡汶兩地海上養殖場，在2017年和今年各經歷風劫和海水污染的打擊，斑魚收成量下跌，高淵港口更有近十戶業者關閉退場，是以出口量逐年減少。

1.2公斤養至5公斤

“斑魚不能出口就只有內銷本地，可是市場沒有需求強硬推銷會導致供過於求而跌價；有些業者選擇繼續飼養，出口的平均重量為1.2公斤，可以養至4、5公斤，但養殖期長相對風險性會提高。”

詢及如何提高斑魚收成，他強調，不是下放魚苗多就能提高收成，斑魚對海水質量很敏感，質量穩定是關鍵因素。他說，因為業者收盤還有海水污染問題，他相信明年的產量肯定會少了。

目前斑魚的市場批發價大概在30多令吉，至於1.2公斤的龍虎斑，則從幾年前跌至目前一隻50多令吉，以隻計算。

周童泰說，龍虎斑是沙巴最先培育的品種，現在有很多國家如印尼、菲律賓、越南、中國、泰國自己生產魚苗，大量飼養，產量過多價格就下跌。