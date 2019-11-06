首相：先搞好經濟 明年不退位





（吉隆坡6日訊）首相敦馬哈迪說，希盟沒有定下首相交棒時間表，他將會在完全解決國家經濟問題後才卸任；馬哈迪也首度確認，他不會在明年卸下首相職務。

馬哈迪在曼谷出席東盟峰會期間，接受《金融時報》記者訪問有關他是否將在2020年卸任時，首次否認他將會在2020年卸任，並指希盟也沒有定下交棒時間表，自己將會在完全解決國家經濟問題後才卸任。

針對他卸任時間，馬哈迪說：“不會，我不會在2020年卸任，希盟里也沒有確切的交棒日期或時間，直到我完全解決我們所面對的各種問題。”

“因為我有解決經濟問題上的經驗，因此他們要我在卸任前，先解決國家目前面對的問題。”

記者詢及為何不會在明年卸任時，馬哈迪回應他必須謹慎行事，因為過去他曾在接班人課題上”犯錯”。

至於他是否被視為目前唯一可以解決國家面對挑戰難題的人選，馬哈迪說“目前看來，可能（是唯一適合人選）。”

接班人課題上不可“犯錯”

詢及接班人是否為公正黨主席拿督斯里安華時，馬哈迪毫不猶豫，確認安華就是他承諾交棒的接班人。

較早前，馬哈迪在出席東盟峰會上接受《悉尼先驅晨報》訪問時，也確認安華是繼任者，而非經濟事務部長拿督斯里阿茲敏。

“盡管有很多人一直要求我繼續任職至下一屆選舉，但這是他們的觀點。毫無疑問的，我的承諾是在下屆大選之前退位。”不過，馬哈迪拒絕說出商定的權力轉移的具體時間表，而這一直以來都是爭論的焦點。

“我不能說是兩年還是三年，但我一定會按照我的承諾退位。”

有來自希盟內部乃至反對黨的聲音，呼籲馬哈迪繼續擔任首相直到任期結束。馬哈迪日前表示同意通過希盟主席理事會討論有關交棒的課題。

他指出，他同意這麼做，是因為希盟一眾領袖的委任，也是通過希盟主席理事會提出建議人選和討論。”

收購大道股權獻議談商中

經濟事務部長拿督斯里阿茲敏說，政府仍在考慮各項收購國庫控股51%南北大道股權的獻議。同時也正在評估收購帶來的財務影嚮，並通過降低使用成本，以履行對大道使用者的責任。

他說，政府正在考慮採取的步驟，包括降低收費率，或者在短期內廢除收費站。

阿茲敏指出，希盟的競選宣言中並沒有提及私人企業收購大道的建議，因此政府必須時間討論此舉的可行性。“我們在競選宣言中表示，會分階段和特許經營公司商討（廢除）大道。”

阿茲敏表示，政府仍在考慮一切的可能性，因為政府不想向人民和公路使用者提供援助，導致財政負擔加重。

阿茲敏透露，政府也未決定是否由財政部出面，收購國庫控股的南北大道股權，以免南北大道股權落入私人公司手中。

“我們尚未決定，國庫控股擁有51%南北大道股權，僱員公積金局有49%，從技術上來說，兩間都是政府投資臂膀，因此我們將找出如何協助政府降低過路費的方法。我沒有看到財政部的建議（收購南北大道股權），我相信這是由公共工程部審查。”

目前有穩達集團（Widad Group Bhd）、馬駒控股（Maju Holdings）、RRJ資本和商人丹斯里哈林沙厄皆已表態，有意獻購南北大道公司的股權。

落實新科技很重要

首相敦馬哈迪指出，基於需要加快進程實現“2030年共享繁榮願景”的目標，新科技的部署對於落實可持續發展目標很重要。

“盡管如此，邊緣群體通常無法接觸新科技，這將是主要挑戰，以確保沒有人落在後頭，因為革新往往加劇分化受益者與落後者。”

他今日為2019年馬來西亞可持續發展目標峰會主持開幕時表示，在現有創新速度下，需要採取謹慎措施，因為很多機會及風險仍是未知且可能很快形成，而監管機構無法及時回應。

對於氣候變化，馬哈迪提出需要關注的4大領域，即森林、海洋及淡水資源淡化、一些水文氣象及地貌事件增加、糧食生產力下降及其他環境驅動型經濟系統下降。

他說，道德正義問題包括環境造成流離失所與遷移、剝奪及維持特定生計活動、較邊緣領域的安全與福祉。

“因此，在邁向可持續發展目標時，解決可持續發展問題的社會複雜性需要許多利益相關者採取協調行動，包括不同階級政府機構、非營利組織、私人界、學術界、民間組織和個人。”

馬哈迪提到，要實現全球可持續發展目標是需要大量資金，包括於2030年時消除貧窮、改善全球健康、確保教育普及和緩解氣候變化。

他說，由於財務負擔預計超出政府能力，因此私人界角色及更新金融市場很重要，同時所有人都必須與政府合作實現這目標。

馬哈迪說，“2030年共享繁榮願景”與聯合國的可持續發展目標相一致，旨在彌合經濟階層，族裔群體和地理區域之間的收入與財富差距，並確保包容性發展，沒有任何人士被忽略。

他說，新馬來西亞將通過一套新的政策工具來定義，以確保經濟增長，社會和諧，經濟包容性，環境保護與良好治理。

政府政策將同時滿足B40和M40的需求，特別是通過與這些團體進行更積極的接觸和磋商，確保宏觀經濟增長的最終目標得以實現。

阿茲敏：持續體制改革

出席峰會的經濟事務部長拿督斯里阿茲敏也說， 希盟政府在執政約一年半以來已進行體制改革，符合第16項可持續發展目標，即創建和平、公平及強大的體制。

他指出，政府採取一項全面的措施消除貧窮，著重於醫療保健、房屋及教育，符合第一項可持續發展目標以消除各個地方所有形式的貧窮，因為這是影嚮B40群體的3個主要領域。

他說，政府同時加強國家經濟基礎以創造持續強勁的增長，從而提升人民的購買力，並於2030年之際帶來不錯的生活水平。

“由於可負擔房屋是實現可持續發展目標的其中一個基本標準，因此政府採取一項綜合措施打造一個具兼容性、安全、具適應力及可持續的宜居環境。”

敦馬點名為唯一接班人選 安華說謝謝

（ 吉隆坡6日訊） 首相敦馬哈迪日前在接受訪問時點名公正黨主席拿督斯里安華為唯一的接班人選，安華今日受詢時表示感謝。

“這方面我要感謝人民、首相和希盟。”

他重申，這個交棒問題他已經多次不厭其煩地回答，其實他已經很懶要再回答類似的問題。

他今日在國會走廊受詢時說： “我解釋過了，馬哈迪交棒給我的協議是在去年509大選之前就決定好了的，而且也在大選中取得人民的委托，而且到目前為止，希盟領袖也沒有提出另外的人選建議。”

“但問題是，我們不能阻止政治陰謀或法庭陰謀的發生，不過對我來說這不是問題，所以我才說我們應該時刻專注在政府的工作上。”