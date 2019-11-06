【國會】張健仁：一觸即通卡受限於合約 逐步廢停車10%附加費

（吉隆坡6日訊）國內貿易及消費人事務部副部長張健仁表示，一觸即通卡（Touch n' Go）將逐步取消停車場徵收停車費，須繳付的10%附加費。至於為Touch n' Go卡加額的50仙附加費，他表示全國有超過2000個加額站是沒有徵收50仙附加費的，因此這則交由消費者自行選擇要在何處加額。

“只是，現在他們受限於合約責任，所以現有的合約到期後，（新合約）就不會再徵收10%附加費，因此這需要分階段完成。”

他說，Touch n' Go將確保與合作商家更新合約後，不會再向消費者徵收這筆10%的附加費。

張健仁也表示，政府並不認為Touch n' Go壟斷市場，因為市面上目前還有其他電子錢包產品，如MCash、Boost、GrabPay及AliPay等。

副內長：港人來馬沒問題

內政部副部長拿督阿茲斯認為，香港人入境大馬包括申請大馬第二家園計劃，對大馬來說不是問題。

他說，香港人入境大馬不會使到大馬人民感到害怕恐懼，因為大馬政府沒有給予他們自由和公民權，不像那些入境沙巴的外人，人民會害怕政府給予他們公民權。

阿茲斯今日在下議院回答巫統日拉務區國會議員拿督惹拉魯丁的附加問題時表示，從2002年至2019年6月，共有1萬4861名中國人參與大馬第二家園計劃，香港人共有1265人。

惹拉魯丁詢問副部長，那些申請第二家園的外國人，會否把它成為一個“避難所”，因為他們在自己的國家出現問題。同時，目前香港社會動蕩，香港人入境大馬會否為大馬帶來負面影嚮。

阿茲斯也指出，根據移民局數據，今年8月31日入境大馬的香港公民共有242人，2018年有458人以及2017年是345人。

他表示，根據數據，進入馬來西亞的香港人人數並沒有顯著增加。

安華：將向民解釋 希盟已實現不少承諾

公正黨主席拿督斯里安華指出，希盟政府將趁丹絨比艾補選向人民解釋，希盟執政後確是兌現了不少競選承諾。

他說，盡管還是有人不滿政府沒有兌現所有承諾，但其實希盟也兌現了不少承諾。

“我們知道人民對換了新政府和希盟上台執政有很大的期望，所以在昨晚的希盟最高理事會才議決要去選區專注向選民作出解釋，當然我們也要加倍努力，畢竟人民換了政府自然會對新政府有所期待。我們當然不能一次性兌現所有的承諾，但其實我們兌現的也不少。我們會去跟選民解釋。”

詢及希盟領袖包括候選人卡敏本身都到學校展開競選運動時，安華認同避免到學校拉票，因為涉及到學校就需要遵守多項條規。

“假如卡敏已經犯了這個禁忌，那我會奉勸他不要重犯錯誤。我們要確保候選人遵守一切條規。但其實選委會本身也會觀察。”

挺盡快修訂未審先扣法令

另外，安華也表示支持首相馬哈迪昨晚表示政府將會盡快修訂未審先扣的2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA）。

“這是我們在大選前就向選民許下的承諾，但我們沒有說完全廢除。可是這法令的多項條文明確跟自由與人道原則有所抵觸，所以修訂是肯定的。”