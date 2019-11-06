緊張關係緩解 中解禁 加拿大豬牛肉

（渥太華6日訊）加拿大總理杜魯多宣佈，中國將恢復進口加拿大的豬肉與牛肉，為事隔4個月後解禁，或意味兩國緊張關係逐漸解凍。

杜魯多在推特發文稱，中國解禁對加拿大農民而言是好消息，並感謝新任駐華大使鮑達民及加國肉類業界，對重新開啟中國市場作出的努力。

去年12月，加拿大當局應美國要求，在溫哥華機場拘捕中國電訊設備供應商華為副董事長孟晚舟；中國其後拘捕兩名加拿大公民，兩人被控間諜罪，目前仍被囚禁，事件令兩國關係陷入低潮。

今年初，中國禁止加拿大菜籽油進口，6月再禁止加拿大牛肉和豬肉進口。雖然解除肉品禁令是中加關係解凍的一個跡象，但英國《金融時報》認為，專家提醒不必為北京此舉做過度解讀。中方目前還沒有解除對其他加拿大農產品，如芥菜籽、黃豆的進口限制。

加拿大駐華前大使趙樸表示，中國開放加拿大肉品進口和外交關係解凍無關，乃因中國的糧食供應需求問題。

中國是世界上最大的豬肉生產國，但是非洲豬瘟的爆發對中國的畜牧業帶來了沉重打擊。

應對國內肉品需求

中國自產豬肉大減，使到中國豬肉價格暴漲，盡管中國從歐洲和巴西等國家進口的豬肉量都增加了，但趙樸說：“需求實在巨大，他們別無選擇，只能開放加拿大肉品。”

因此，趙樸認為，加拿大肉品開放進口不能代表中國政府在釋放康明凱和斯派佛兩人的立場上會有所改變。