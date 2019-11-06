墨毒梟殺美9婦孺 特朗普氣爆揚言開戰





（華盛頓、墨西哥城6日訊）一個美國家庭在墨西哥北部遭懷疑販毒集團成員槍殺，造成至少9人死亡，美國總統特朗普大為光火，向墨西哥喊話，願意派兵協助墨西哥政府“與毒梟開戰”。

特朗普在推特發文稱，“如果墨西哥需要，或要求協助來掃蕩這些禽獸，美國已經準備好，也願意介入，且能夠把事情處理得又快又好。”

特朗普向去年底就任的墨西哥總統奧夫拉多爾喊話，指毒梟的勢力和武力已龐大需要動用軍隊因應，“這是墨西哥與美國合作的時刻，向毒梟宣戰，將他們趕出地球表面，現在只等墨西哥總統一通電話。”

墨總統拒絕派軍建議

惟奧夫拉多爾拒絕特朗普的提議，認為不需要外國政府插手此事。他亦不認為向毒販開戰有用，指過往總統試過，但徒勞無功。

奧夫拉多爾強調，墨國政府一定會確保正義得到伸張，“如果墨西哥的獨立能得到維護，墨西哥準備與美國聯邦調查局（FBI）合作調查此案。”

事發於週一下午，遇襲的是一個美國摩門教知名家族“勒巴倫”的家庭成員，持有美國和墨西哥雙重國籍，住在墨西哥北部奇瓦瓦州，他們分別乘坐3輛車，駛至索諾拉州和奇瓦瓦州交界時被槍擊和縱火。當局說，一個販毒集團活躍於當地，懷疑集團成員誤以為是目標汽車，開槍襲擊，其中一輛車子的油箱被射中，引發爆炸，車身燒得焦黑、滿是彈孔，裡頭人們活生生被燒死。

死者包括3名女人和6名小童，包括一對8個月大的雙胞胎，另有6名小童受傷。其中一名母親據報曾跳出車外揮手，顯示自己無威脅，可惜最後仍被射殺。她危急間將7個月大女兒乘坐的嬰兒座椅放在地上，令女嬰避過一劫。

毒梟認錯人施襲

墨西哥從2006年開始，出動軍隊來打擊販毒集團，盡管一些團伙的頭目被抓，甚至被擊斃，但販毒集團之間的暴力犯罪不但沒有減少，反而呈上升趨勢。在過去的12年里，政府備案的超過25萬起兇殺案中，多數都與販毒集團之間的幫派仇殺有關。