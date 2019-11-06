對付地下經濟問題 稅收局將加大執法

（八打靈再也6日訊）內陸稅收局將從明年起加大執法力度，從目前60%的執法比重提高至80%，以對付我國地下經濟（Shadow economy）問題。

內陸稅收局首席執行員拿督斯里沙賓說，目前當局在執法和納稅人教育方面的比重為60對40，明年放眼80對20。

比重放眼80對20

他今日出席德勤（Deloitte）舉辦的第45屆TaxMax常年稅務講座後說，地下經濟的問題牽涉外籍人士和本地人，因此該局都將對這兩者採取行動。

他說，外籍人士在我國使用本地人的執照從商，匯錢至他們的國家，卻沒有向我國繳稅。

他表示，該局已確認了這一部分人，尤其是在巴生河流域包括批發市場和購物商城中經商的外籍人士。

他透露，該局是通過錢幣兌換商獲取外籍人士匯款回國的資料，以此方法來追查他們。

“他們很多時候都是以現金進行交易。”

“我們也有進行臥底訪問，以確定誰才是真正的生意營運者。”

他指出，除了對付外籍人士，該局也會追查涉及非法活動，包括非法借貸、毒品交易和淫業活動的本地人的稅務問題。

他說，該局關注的是這些本地人未申報收入的問題，至於他們涉及非法活動，違反其他法律的問題，將由其他執法者採取行動，該局不會插手。

出席者包括德勤馬來西亞首席執行員餘永平及稅務主管沈觀玉。

納稅人受促配合實地審核

沙賓指出，該局已在上個月開始對納稅人展開實地審核（field audit）。

他說，該局會給予納稅人足夠的時間去準備該局索取的相關文件，若納稅人無法在該局指定的時間內出示相關文件，該局將會在通知納稅人後，到店面展開實地審核，以便親自查看相關文件。

該局是在自願申報特別計劃結束後，開始展開實地審核。

他說，由於該局的資源有限，所以只審核納稅人過去2至3年的稅務。

他奉勸納稅人，在該局索取文件時便出示相關文件，以避免該局官員上門進行實地審核，干擾店面的生意。

他強調，實地審核將在納稅人的同意下進行。

詢及該局將審核的人數時，他表示，該局仍在對企業或個人納稅人進行風險評估，並將對風險高的納稅人展開審核，因此還未確認人數。