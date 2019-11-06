你買1公斤我捐1元 豬肉販也要助拉大











（雙溪大年6日訊）每賣1公斤豬肉捐1令吉予拉大！年輕豬肉小販謝堅傑（31歲）今日加入為拉曼大學學院籌款行列，只要顧客向他購買1公斤的豬肉，他將捐出1令吉予拉曼大學學院，為期1年。

該活動是從即日起至明年11月5日。在今日的首天活動，他就捐出了18令吉。

在新文英市鎮賣豬肉的他有7名兄弟姐妹，家里僅有二妹以優異成績獲得獎勵金在拉大深造。他受詢時強調，做人要懂得飲水思源，雖然自己沒在拉大深造，不過妹妹曾在拉大獲益，因此也加入捐助拉大行列，希望更多學子能受惠。

他希望自己的小小綿力能發揮拋磚引玉效果，讓更多商家尤其大企業也一起加入捐助拉大。

他強調，所有豬肉價格都與以往一樣，不會漲價，1令吉是他自掏腰包捐出的，並希望當地居民能來響應，買豬肉的同時也能為教育出力。他感謝當地領袖林明諒為他安排宣傳橫幅，以讓更多人知道此事。

新文英玉帝宮理事會主席林明諒說，他昨日下午獲知謝堅傑的意願後，自掏腰包為後者訂購橫幅。

他說，其2名女兒都在拉大深造，大女兒已畢業出來工作，小女兒將在明年5月畢業。

他說，拉大沒獲政府資助，學費預料會漲價，雖然女兒很快就要畢業，但身為家長的他也了解其他家長的心情，一旦學費漲價，無形中將加重家庭負擔。

他希望通過各方捐助，可以解決拉大學費漲價問題，也希望政府不要政治化教育。

顧客多買響應

原本只想購買10令吉豬肉的朱志光（69歲）在獲知謝堅傑的行動後，也改買1公斤豬肉。

“我每隔兩三天都會買豬肉，每次只買10令吉，這次改買1公斤豬肉，畢竟家人也愛吃，不會覺得浪費。”

居民林亞輝（69歲）也說，他往後也會叫妻子來買1公斤豬肉，以行動支持捐助拉大的行動。他呼吁更多村民能響應此事，希望當地商家都能站出來加入捐助拉大行列。